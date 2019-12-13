Haberler » Spor » Futbol: TFF 1. Lig - Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Menemen İlçeHakemler: Kadir Sağlam, Erkan Akbulut, Hasan Hüseyin TetikAltay: Cihan Topaloğlu, Erhan Kartal, İbrahim Öztürk, Abdülkerim Bardakcı, Özgür Özkaya, Alhassan (Dk. 88 Cenk Özkacar), Yılmaz Özeren, Leandrinho, Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 72 Hakan Demirci), Paixao (Dk.

13.12.2019 21:16 | Son Güncelleme: 13.12.2019 21:16
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: İlçe

Hakemler: Kadir Sağlam, , Hasan Hüseyin Tetik

Altay: Cihan Topaloğlu, Erhan Kartal, , Abdülkerim Bardakcı, Özgür Özkaya, Alhassan (Dk. 88 Cenk Özkacar), Yılmaz Özeren, Leandrinho, Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 72 Hakan Demirci), Paixao (Dk. 80 Deniz Vural), Putsila

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Mehmet Uslu, Emre Nefiz, Semih Güler, Rassoul, Sinan Kurt (Dk. 72 Erdal Öztürk), Aosman (Dk. 58 Gladkyy), Kosecki (Dk. 46 Volkan Şen), Berk Yıldız, Traore, Samed Ali Kaya

Gol: Dk. 29 İbrahim Öztürk (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 62 Alhassan, Dk. 65 İbrahim Öztürk (Altay), Dk. 65 Gladkyy, Dk. 80 Samed Ali Kaya (Adana Demirspor)

TFF 1. Lig'in 15. haftasının açılış maçında Altay, sahasında Adana Demirspor'u 1-0 yendi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler