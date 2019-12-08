Haberler » Spor » Futbol: TFF 1. Lig - Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Stat: OsmanlıHakemler: Mert Güzenge, Gökhan Memişoğlu, Oğuz Kağan ÇalışırOsmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Oğuz Yıldırım, Hasan Kılıç, Atakan Rıdvan Çankaya, Ali Eren İyican, Blagojevic, Barış Zeren, Ayuk, Erdem Çetinkaya, Beykan Şimşek (Dk.

08.12.2019 16:08 | Son Güncelleme: 08.12.2019 16:08
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Osmanlı

Hakemler: Mert Güzenge, , ÇÇalışır

Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Oğuz Yıldırım, Hasan Kılıç, Atakan Rıdvan Çankaya, Ali Eren İyican, Blagojevic, Barış Zeren, Ayuk, Erdem , Beykan Şimşek (Dk. 85 Okan Deniz), Mertan Caner Öztürk

Altay: Cihan Topaloğlu, Erhan Kartal, İbrahim Öztürk, Abdülkerim Bardakcı, Özgür Özkaya, Adamu Alhassan, Yılmaz Özeren, Leandrinho (Dk. 66 Hüsamettin Yener), Tatos (Dk. 89 Mustafa Murat Uslu), Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 81 Deniz Vural), Paixao

Kırmızı kart: Dk. 78 Hüsamettin Yener (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 45 Özgür Özkaya (Altay), Dk. 45+1 Mertan Caner Öztürk, Dk. 81 Erdem Çetinkaya, Dk. 83 Ali Eren İyican (Osmanlıspor)

TFF 1. Lig'in 14. haftasındaki Osmanlıspor-Altay karşılaşması 0-0 bitti.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler