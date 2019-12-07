Futbol: TFF 1. Lig

Stat: VefaHakemler: Burak Şeker, Ata Yıldırım, Cemal AlpayFatih Karagümrük: Saranov, Koray Altınay, Dobrovoljc, Fatih Kuruçuk, Bülent Cevahir, Çağrı Ortakaya, Arif Morkaya, Sabo, Darri (Dk. 64 Sosseh), Mervan Çelik (Dk. 81 Turgut Doğan Şahin), Emeghara (Dk.

07.12.2019 18:42 | Son Güncelleme: 07.12.2019 18:42
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Vefa

Hakemler: , Ata Yıldırım, Cemal Alpay

Fatih Karagümrük: Saranov, , Dobrovoljc, Fatih Kuruçuk, , Çağrı Ortakaya, Arif Morkaya, Sabo, Darri (Dk. 64 Sosseh), (Dk. 81 Turgut Doğan Şahin), Emeghara (Dk. 63 Ramazan Civelek)

Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Vukovic, Okan Alkan, Glumac, Oğuzhan Çapar, Batuhan İşçiler, Serdar Güncü, Sezer Özmen, Kethevoama (Dk. 72 Otoo), Hodzic, Halil Çolak (Dk. 88 Anıl Taşdemir), Mrsic (Dk. 90+2 Cenk Güvenç)

Sarı kartlar: Dk. 25 Okan Alkan, Dk. 43 Batuhan İşçiler, Dk. 90+1 Serdar Güncü (Ekol Hastanesi Balıkesirspor), Dk. 35 Mervan Çelik (Fatih Karagümrük)

TFF 1. Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Ekol Hastanesi Balıkesirspor ile 0-0 berabere kaldı.

Kaynak: AA
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