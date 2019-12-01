Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Ümraniye Belediyesi ŞehirHakemler: Ramazan Keleş, Ata Yıldırım, Cemal AlpayCesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Timur Temeltaş, Bahadır Taşdelen (Dk. 78 Nouri), Emircan Altıntaş, Akabueze, Fernandes, Gökhan Süzen, Serkan Göksu (Dk. 90+1 Emre Kurt), Alaaddin Okumuş, Gimbert, Tarık Tekdal (Dk.
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Ramazan Keleş, Ata Yıldırım, Cemal Alpay
Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Timur Temeltaş, Bahadır Taşdelen (Dk. 78 Nouri), Emircan Altıntaş, Akabueze, Fernandes, Gökhan Süzen, Serkan Göksu (Dk. 90+1 Emre Kurt), Alaaddin Okumuş, Gimbert, Tarık Tekdal (Dk. 28. Mehmet Seyfettin Sedef)
Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Vrsajevic, Cocalic, Aykut Çeviker (Dk. 64 Rotman), Taha Yalçıner (Dk. 78 Çekdar Orhan), Ergin Keleş, Tolga Ünlü, Burhan Eşer, Uğur Arslan Kuru (Dk. 67 Alperen Babacan), Bjarnason, Erhan Çelenk
Goller: Dk. 10 Gimbert, Dk. 67 Emircan Altıntaş (penaltıdan) (Cesar Grup Ümraniyespor), Dk. 14 Uğur Arslan Kuru, Dk. 45 Ergin Keleş (Akhisarspor)
Sarı kartlar: Dk. 26 Erhan Çelenk, Dk. 70 Burhan Eşer, Dk. 82 Vrsajevic (Akhisarspor), Dk. 49 Alaaddin Okumuş, Dk. 50 Gimbert, 74 Bahadır Taşdelen (Cesar Grup Ümraniyespor)
TFF 1. Lig'in 13. haftasında Cesar Grup Ümraniyespor, sahasında Akhisarspor ile 2-2 berabere kaldı.