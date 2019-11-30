Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Erzurum Kazım KarabekirHakemler: Kutluhan Bilgiç, Deniz Turgut, Gökhan BarcınBüyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Mehmet Murat Uçar, Aykut Demir, Hasan Hatipoğlu, Mücahit Albayrak, Scuk, Obertan, İbrahim Akdağ (Dk. 70 Osman Çelik), Cenk Ahmet Alkılıç (Dk.
Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Deniz Turgut, Gökhan Barcın
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Mehmet Murat Uçar, Aykut Demir, Hasan Hatipoğlu, Mücahit Albayrak, Scuk, Obertan, İbrahim Akdağ (Dk. 70 Osman Çelik), Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 66 Rashad Muhammed), Emrah Başsan, Pote (Dk. 84 Hasan Ayaroğlu)
Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Barış Zeren (Dk. 81 Batuhan Yılmaz), Erdem Çetinkaya (Dk. 66 Okan Deniz), Oğuz Yıldırım, Ayuk, Mehmet Yiğit, Blagojevic, Beykan Şimşek (Dk. 59 Halil İbrahim Esen), Ali Eren İyican, Hasan Kılıç, Mertan Caner Öztürk
Goller: Dk. 76 Scuk, 90+3 Hasan Ayaroğlu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Sarı kartlar: Dk. 5 Ayuk, Dk. 61 Oğuz Yıldırım, Dk. 76 Mehmet Yiğit, Dk. 89 Mertan Caner Öztürk (Osmanlıspor), Dk. 16 Hasan Hatipoğlu, Dk. 65 İbrahim Akdağ, Dk. 84 Aykut Demir (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
TFF 1. Lig'in 13. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, konuk ettiği Osmanlıspor'u 2-0 yendi.
Maçın 76. dakikasında gol pozisyonunun ofsayt olduğunu gerekçe göstererek hakeme itiraz eden Osmanlıspor Teknik Sorumlusu Turan İnce, kırmızı kartla cezalandırıldı.