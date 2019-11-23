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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Bursa Büyükşehir BelediyeHakemler: Bülent Birincioğlu, Selahattin Altay, Murat ŞenerBursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Shehu, Diarra, Anıl Karaer, Onur Atasayar (Dk. 84 Rüştü Hanlı), Aykut Akgün, Burak Kapacak, Selçuk Şahin, Musa Araz (Dk. 82 İsmail Çokçalış), Özer Hurmacı (Dk.

23.11.2019 21:24 | Son Güncelleme: 23.11.2019 21:24
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Büyükşehir Belediye

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Selahattin Altay, Murat Şener

Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Shehu, Diarra, Anıl Karaer, Onur Atasayar (Dk. 84 Rüştü ), , Burak Kapacak, , Musa Araz (Dk. 82 İsmail Çokçalış), Özer Hurmacı (Dk. 69 Emirhan Aydoğan), Kubilay Kanatsızkuş

Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydın, Erdi Dikmen, Hüsamettin Tut, Süleyman Olgun, Cem Ekinci (Dk. 64 Sertaç Çam), Madinda, Burak Aydın (Dk. 74 Uğur Utlu), Mendy, Kone (Dk. 83 Abdulkadir Kuzey)


Gol: Dk. 41 Onur Atasayar (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 73 Selçuk Şahin, Dk. 76 Aykut Akgün, Dk. 78 Kubilay Kanatsızkuş (Bursaspor), Dk. 51 Madinda, Dk. 75 Abdulkadir Korkut, Dk. 78 Samet Akaydın, Dk. 90 Mendy (Keçiörengücü)

TFF 1. Lig'in 12. haftasında Bursaspor, sahasında Keçiörengücü'nü 1-0 yendi.

Kaynak: AA
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