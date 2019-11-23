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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: EskişehirHakemler: Caner Ak, Furkan Ürün, Emrah ÜnalEskişehirspor: Melih Ağa, Sissoko, Mevlüt Çelik, Berkay Tolga Dabanlı, Sekidika, Milinkovic, Issah (Dk. 68 Furkan Balaban), Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat (Dk.

23.11.2019 18:50 | Son Güncelleme: 23.11.2019 18:56
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Eskişehir

Hakemler: Caner Ak, Furkan Ürün, Ünal

Eskişehirspor: Melih Ağa, Sissoko, Mevlüt Çelik, Berkay Tolga Dabanlı, Sekidika, Milinkovic, Issah (Dk. 68 Furkan ), Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat (Dk. 46 İbrahim Halil Öner), Mehmet Özcan, Cemali Sertel

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Aykut Demir, Hasan Hatipoğlu, Mücahit Albayrak, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 76 Hasan Ayaroğlu), İbrahim Akdağ, Scuk, Obertan (Dk. 72 Hamroun), Mehmet Murat Uçar, Pote (Dk. 72 Muhammed), Emrah Başsan

Goller: Dk. 3 Sekidika (Eskişehirspor), Dk. 8 Emrah Başsan, Dk. 90+3 Hamroun (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Dk. 44 Hasan Hatipoğlu, Dk. 65 Aykut Demir (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 61 Milinkovic (Eskişehirspor)

TFF 1. Lig'in 12. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, deplasmanda Eskişehirspor'u 2-1 mağlup etti.

Eskişehirsporlu futbolcular Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması öncesi ısınmaya "Kadına şiddete son ver" yazılı tişörtlerle çıktı.

Kaynak: AA
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