Futbol: TFF 1. Lig

Stat: AktepeHakemler: Emre Malok, Erkan Akbulut, Oğuz Kağan ÇalışırKeçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Erdi Dikmen, Hüsamettin Tut, Süleyman Olgun, Burak Aydın (Dk. 74 Uğur Utlu), Cem Ekinci (Dk. 82 Sertaç Çam), Madinda, Mendy, Kone (Dk.

10.11.2019 16:06 | Son Güncelleme: 10.11.2019 16:06
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Aktepe

Hakemler: Emre Malok, Erkan Akbulut, ÇÇalışır

Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir , Samet Akaydin, Erdi Dikmen, Hüsamettin Tut, Süleyman Olgun, (Dk. 74 Uğur Utlu), Cem Ekinci (Dk. 82 Sertaç Çam), Madinda, Mendy, Kone (Dk. 80 Abdulkadir Kuzey)

Adanaspor: Karacic, Marvin Sinan Büyüksakarya, Veli Kızılkaya, Özgür Özdemir, Renan Diniz (Dk. 46 Özkan Taştemur), Okan Adil Kurt (Dk. 73 Eren Keleş), Kağan Söylemezgiller (Dk. 46 Abdulkadir Özdemir), Ahmet Dereli, Furkan Özçal, Roni, Utku Şen

Goller: Dk. 28 Mendy, Dk. 38 Burak Aydın (Keçiörengücü)

Kırmızı kart: Dk. 71 Utku Şen (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 45 Roni, Dk. 70 Okan Adil Kurt (Adanaspor)

TFF 1. Lig'in 11. haftasında Keçiörengücü, sahasında Adanaspor'u 2-0 yendi.

Bu sonuçla Keçiörengücü puanını 18'e yükseltirken, Adanaspor 8 puanda kaldı.

Kaynak: AA
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