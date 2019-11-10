Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Ümraniye Belediyesi ŞehirHakemler: Bahattin Şimşek, Deniz Turgut, Oğuz TerziCesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Tarık Tekdal, Fernandes, Gökhan Süzen, Serkan Göksu (Dk. 66 Nouri), Timur Temeltaş, Emircan Altıntaş, Bahadır Taşdelen (Dk. 80 Akabueze), Gomis (Dk.

10.11.2019 16:04 | Son Güncelleme: 10.11.2019 16:04
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Belediyesi Şehir

Hakemler: , Deniz Turgut, Oğuz Terzi

Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Tarık Tekdal, Fernandes, Gökhan Süzen, Serkan Göksu (Dk. 66 Nouri), Timur Temeltaş, Emircan Altıntaş, Bahadır Taşdelen (Dk. 80 Akabueze), Gomis (Dk. 67 Muhammed Gönülaçar), Gimbert

Hatayspor: Akın Alkan, Furkan Şeker, Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Mesut Çaytemel, Kubilay Sönmez, Rayane (Dk. 79 Alican Özfesli), Barbosa (Dk. 66 Hamza Gür), Gökhan Karadeniz, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 84 Quali), Mirkan Aydın

Sarı kartlar: Dk. 22 Timur Temeltaş, Dk. 89 Fernandes (Cesar Grup Ümraniyespor), Dk. 24 Rayane, Dk. 31 Furkan Şeker, Dk. 45+2 Mirkan Aydın (Hatayspor)

TFF 1. Lig'in 11. haftasında Cesar Grup Ümraniyespor ile Hatayspor 0-0 berabere kaldı.

Kaynak: AA
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