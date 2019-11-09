Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Menemen İlçeHakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Şahan Yılmaz, Muhammet YumakAltay: Aydın Bağ, Erhan Kartal, Gençer Cansev, Kappel, Tavares, Deniz Vural (Dk. 63 Oğuz Han Aynaoğlu), Abdülkerim Bardakçı, Özgür Özkaya, Leandrinho (Dk. 63 Tatos), Putsila (Dk.

09.11.2019 21:06 | Son Güncelleme: 09.11.2019 21:06
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: İlçe

Hakemler: Atilla , , Muhammet Yumak

Altay: Aydın Bağ, , Gençer Cansev, Kappel, Tavares, Deniz Vural (Dk. 63 Oğuz Han Aynaoğlu), Abdülkerim Bardakçı, Özgür Özkaya, Leandrinho (Dk. 63 Tatos), Putsila (Dk. 82 Hüsamettin Yener), Paixao

Fatih Karagümrük: Saranov, Koray Altınay, Dobrovoljc, Barış Başdaş (Dk. 63 Abdulhamit Yıldız), Bülent Cevahir, Barış Özbek, Sabo, Mervan Çelik (Dk. 82 Ramazan Civelek), Zeki Yıldırım (Dk. 75 Arif Morkaya), Turgut Doğan Şahin, Emeghara

Gol: Dk. 30 Sabo (Penaltıdan) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 27 Zeki Yıldırım, Dk. 62 Barış Başdaş, Dk. 84 Dobrovoljc, Dk. 87 Koray Altınay, Dk. 90+1 Sabo (Fatih Karagümrük), Dk. 29 Abdülkerim Bardakçı, Dk. 36 Gençer Cansev, Dk. 43 Erhan Kartal, Dk. 62 Leandrinho, Dk. 90+2 Hüsamettin Yener (Altay)

TFF 1. Lig'in 11. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Altay'ı 1-0 yendi.

Maçın 43. dakikasında Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, hakeme itirazından dolayı sarı kart gördü.

Kaynak: AA
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