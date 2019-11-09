Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Giresun AtatürkHakemler: Yiğit Arslan, Sezgin Çınar, Hüseyin AylakGiresunspor: Adriano, Uğur Akdemir, Mehmet Taş (Dk. 71 Foguinho), Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Ahmet İlhan Özek, Bekir Yılmaz, Landel, Del Valle (Dk. 89 Alperen Aydın), Özgür Can Özcan, Rusescu (Dk.
Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Yiğit Arslan, Sezgin Çınar, Hüseyin Aylak
Giresunspor: Adriano, Uğur Akdemir, Mehmet Taş (Dk. 71 Foguinho), Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Ahmet İlhan Özek, Bekir Yılmaz, Landel, Del Valle (Dk. 89 Alperen Aydın), Özgür Can Özcan, Rusescu (Dk. 79 Tanase)
Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Oğuz Yıldırım, Mehmet Yiğit, Atakan Rıdvan Çankaya, Tamer Aşık, Blagojevic (Dk. 77 Barış Zeren), Hasan Kılıç, Okan Deniz (Dk. 69 Todorovic), Beykan Şimşek, Mertan Caner Öztürk, Erdem Çetinkaya (Dk. 88 Yiğit Kotan)
Goller: Dk. 13 Mertan Caner Öztürk (Osmanlıspor), Dk. 69 Rusescu (Penaltıdan), Dk. 72 Oğuz Yıldırım (Kendi kalesine) (Giresunspor)
Sarı kartlar: Dk. 4 Atakan Rıdvan Çankaya, Dk. 45 Blagojevic, Dk. 54 Mertan Caner Öztürk, Dk. 65 Ahmet Eyüp Türkaslan, Dk. 75 Mehmet Yiğit (Osmanlıspor), Dk. 63 Ahmet İlhan Özek, Dk. 80 Bekir Yılmaz, Dk. 90 Uğur Akdemir (Giresunspor)
TFF 1. Lig'in 11. haftasında Giresunspor, Osmanlıspor'u 2-1 yendi.
Karşılaşmada 75. dakikada Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu ve 90. dakikada Osmanlıspor'un teknik sorumlusu Turan İnce sarı kart gördü.