Futbol: TFF 1. Lig
TFF 1. Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
TFF 1. Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
8 Kasım Cuma:
19.00 Adana Demirspor-Eskişehirspor: Direnç Tonusluoğlu
9 Kasım Cumartesi:
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akhisarspor: Alper Çetin
16.30 İstanbulspor-Ekol Göz Menemenspor: Cihan Aydın
16.30 Giresunspor-Osmanlıspor: Yiğit Arslan
19.00 Altay-Fatih Karagümrük: Atilla Karaoğlan
10 Kasım Pazar:
14.00 Keçiörengücü-Adanaspor: Emre Malok
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Hatayspor: Bahattin Şimşek
16.30 Boluspor-Bursaspor: Burak Şeker
19.00 Balıkesirspor-Altınordu: Turgut Doman