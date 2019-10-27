Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Giresun AtatürkHakemler: Erkan Özdamar, Mehmet Ali Akkor, Kemal ElmasGiresunspor: Adriano, Mehmet Taş, Murat Akça, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Muhammed Ertürk (Dk. 81 Alperen Aydın), Landel, Bekir Yılmaz, Del Valle (Dk. 89 Alpay Koçaklı), Özgür Can Özcan (Dk.

27.10.2019 19:10
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Erkan Özdamar, Mehmet Ali Akkor, Kemal Elmas

Giresunspor: Adriano, Mehmet Taş, Murat Akça, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Muhammed Ertürk (Dk. 81 Alperen Aydın), Landel, Bekir Yılmaz, Del Valle (Dk. 89 Alpay Koçaklı), Özgür Can Özcan (Dk. 70 Tanase), Rusescu

Eskişehirspor: Ebrar Yiğit Aydın, Hakan Aslantaş (Dk. 77 Mehmet Feyzi Yıldırım), Berkay Dabanlı, Sissoko, Cemali Sertel (Dk. 61 İbrahim Halil Öner), Mevlüt Çelik, Furkan Balaban, Sekidika, Issah, Milinkovic, Erdal Akdarı

Goller: Dk. 51 Bekir Yılmaz, Dk. 58 Özgür Can Özcan, Dk. 86 Tanase (Giresunspor), Dk. 66 Milinkovic (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Furkan Balaban, Dk. 17 Issah, Dk. 69 Erdal Akdarı, Dk. 74 Mevlüt Çelik (Eskişehirspor), Dk. 35 Bekir Yılmaz, Dk. 75 Tanase (Giresunspor)

TFF 1. Lig'in 9. haftasında Giresunspor, sahasında Eskişehirspor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA
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