Futbol: TFF 1. Lig

Stat: VefaHakemler: Ramazan Keleş, Serdar Diyadin, Baran EraslanFatih Karagümrük: Saranov, Koray Altınay, Dobrovoljc, Abdülhamit Yıldız, Bülent Cevahir, Çağrı Ortakaya, Sabo, Zeki Yıldırım (Dk. 79 Barış Özbek), Erkan Zengin (Dk. 81 Mervan Çelik), Darri, Emeghara (Dk.

21.10.2019 21:16
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Vefa

Hakemler: Ramazan Keleş, Serdar Diyadin, Baran Eraslan

Fatih Karagümrük: Saranov, Koray Altınay, Dobrovoljc, Abdülhamit Yıldız, Bülent Cevahir, Çağrı Ortakaya, Sabo, Zeki Yıldırım (Dk. 79 Barış Özbek), Erkan Zengin (Dk. 81 Mervan Çelik), Darri, Emeghara (Dk. 66 Turgut Doğan Şahin)

Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Mehmet Yiğit, Oğuz Yıldırım, Atakan Rıdvan Çankaya, Ali Eren İyican, Barış Zeren (Dk. 87 Doğukan Efe), Blagojevic, Ayuk, Okan Deniz (Dk. 80 Yiğit Kotan), Mertan Caner Öztürk (Dk. 73 Todorovic), Erdem Çetinkaya

Goller: Dk. 43 (Penaltıdan) ve Dk. 77 Erkan Zengin (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 45 Bülent Cevahir, Dk. 68 Zeki Yıldırım, Dk. 78 Erkan Zengin (Fatih Karagümrük), Dk. 67 Erdem Çetinkaya (Osmanlıspor)

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Osmanlıspor'u 2-0 yendi.

Kaynak: AA
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