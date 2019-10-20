Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Bornova Aziz KocaoğluHakemler: Erkan Özdamar, Uygar Bebek, Ata YıldırımAltınordu: Erhan Erentürk, Ufuk Budak, Ravil Tagir (Dk. 64 Yusuf Arslan), Berkay Samancı, Muhammed Mert, Hüseyin Atakan Üner, Kerim Alıcı, Okan Derici (Dk. 73 Ersel Aslıyüksek), Sinan Osmanoğlu, Anıl Koç, Burak İnce (Dk.

20.10.2019 21:40
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Erkan Özdamar, Uygar Bebek, Ata Yıldırım

Altınordu: Erhan Erentürk, Ufuk Budak, Ravil Tagir (Dk. 64 Yusuf Arslan), Berkay Samancı, Muhammed Mert, Hüseyin Atakan Üner, Kerim Alıcı, Okan Derici (Dk. 73 Ersel Aslıyüksek), Sinan Osmanoğlu, Anıl Koç, Burak İnce (Dk. 55 Fatih Aktay)

Altay: Emre Koyuncu, Erhan Kartal, Gencer Cansev, Abdülkerim Bardakcı, Mustafa Murat Uslu (Dk. 78 Özgür Özkaya), Tavares, Deniz Vural, Putsila (Dk. 75 Leandrinho), Tatos (Dk. 90 Yılmaz Özeren), Kappel, Paixao

Goller: Dk. 48 ve Dk. 90+3 Paixao, Dk. 50 Mustafa Murat Uslu (Altay)

Sarı kartlar: Dk.15 Kerim Alıcı ve Dk. 45 Okan Derici, Dk. 88 Muhammet Mert (Altınordu), Dk. 70 Erhan Kartal, Dk. 78 Kappel, Dk. 85 Emre Koyuncu, Dk. 90 Gencer Cansev, Dk. 90+6 Deniz Vural (Altay)

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Altay, deplasmanda Altınordu'yu 3-0 mağlup etti.

Kaynak: AA
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