Futbol: TFF 1. Lig
TFF 1. Lig'de 9, 10, 11 ve 12. haftaların müsabaka programı belli oldu.
TFF 1. Lig'de 9, 10, 11 ve 12. haftaların müsabaka programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 4 haftalık program şöyle:
9. hafta
25 Ekim Cuma:
19.00 Boluspor-Keçiörengücü (Bolu Atatürk)
26 Ekim Cumartesi:
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Altınordu (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.30 Balıkesirspor-Adanaspor (Balıkesir Atatürk)
16.30 İstanbulspor-Bursaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Altay-Ekol Göz Menemenspor (Menemen İlçe)
27 Ekim Pazar:
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Hatayspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.30 Giresunspor-Eskişehirspor (Giresun Atatürk)
19.00 Adana Demirspor-Fatih Karagümrük (5 Ocak Fatih Terim)
28 Ekim Pazartesi:
19.00 Osmanlıspor-Akhisarspor (Osmanlı)
10. hafta
2 Kasım Cumartesi:
14.00 Hatayspor-Altay (Antakya Atatürk)
16.30 Ekol Göz Menemenspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Menemen İlçe)
16.30 Adanaspor-Boluspor (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Akhisarspor-Adana Demirspor (Spor Toto Akhisar)
3 Kasım Pazar:
14.00 Keçiörengücü-Giresunspor (Aktepe)
16.30 Fatih Karagümrük-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Vefa)
16.30 Eskişehirspor-Osmanlıspor (Yeni Eskişehir)
19.00 Altınordu-İstanbulspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
4 Kasım Pazartesi:
19.00 Bursaspor-Balıkesirspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
11. hafta
8 Kasım Cuma:
19.00 Adana Demirspor-Eskişehirspor (5 Ocak Fatih Terim)
9 Kasım Cumartesi:
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akhisarspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.30 Giresunspor-Osmanlıspor (Giresun Atatürk)
16.30 İstanbulspor- Ekol Göz Menemenspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Altay-Fatih Karagümrük (Menemen İlçe)
10 Kasım Pazar:
14.00 Keçiörengücü-Adanaspor (Aktepe)
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Hatayspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.30 Boluspor-Bursaspor (Bolu Atatürk)
19.00 Balıkesirspor-Altınordu (Balıkesir Atatürk)
12. hafta
22 Kasım Cuma:
19.00 Adanaspor-Giresunspor (5 Ocak Fatih Terim)
23 Kasım Cumartesi:
14.00 Fatih Karagümrük-Cesar Grup Ümraniyespor (Vefa)
16.30 Eskişehirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni Eskişehir)
19.00 Bursaspor-Keçiörengücü (Bursa Büyükşehir Belediye)
24 Kasım Pazar:
14.00 Hatay-İstanbulspor (Antakya Atatürk)
16.30 Ekol Göz Menemenspor-Balıkesirspor (Menemen İlçe)
16.30 Osmanlıspor-Adana Demirspor (Osmanlı)
19.00 Akhisarspor-Altay (Spor Toto Akhisar)
25 Kasım Pazartesi:
19.00 Altınordu-Boluspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)