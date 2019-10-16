Futbol: TFF 1. Lig
TFF 1. Lig'in 8. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı.
TFF 1. Lig'in 8. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 1. Lig müsabakalarında görev yapacak hakemler şöyle:
18 Ekim Cuma:
19.00 Akhisarspor-Eskişehirspor: Emre Malok
19 Ekim Cumartesi:
14.00 Hatayspor-Adana Demirspor: Volkan Bayarslan
16.30 Bursaspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Yasin Kol
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Murat Erdoğan
20 Ekim Pazar:
14.00 Keçiörengücü-Balıkesirspor: Yiğit Arslan
16.30 Boluspor-Giresunspor: Cihan Aydın
19.00 Altınordu-Altay: Erkan Özdamar
19.00 Adanaspor-İstanbulspor: Turgut Doman
21 Ekim Pazartesi:
19.00 Fatih Karagümrük-Osmanlıspor: Ramazan Keleş