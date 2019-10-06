Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Ümraniye Belediyesi ŞehirHakemler: Burak Şeker, Kemal Elmas, Hakan KarabalcıkCesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Tarık Tekdal, Fernandes, Gökhan Süzen, Serkan Göksu (Dk. 65 Timur Temeltaş), Muhammed Gönülaçar, Nouri (Dk. 65 Lazar), Bahadır Taşdelen, Emircan Altıntaş (Dk.

06.10.2019 16:00
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Burak Şeker, Kemal Elmas, Hakan Karabalcık

Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Tarık Tekdal, Fernandes, Gökhan Süzen, Serkan Göksu (Dk. 65 Timur Temeltaş), Muhammed Gönülaçar, Nouri (Dk. 65 Lazar), Bahadır Taşdelen, Emircan Altıntaş (Dk. 78 Akabueze), Gimbert

Adanaspor: Karacic, Serdar Bingöl, Veli Kızılkaya, Renan Diniz, Özkan Taştemur, Bagayoko (Dk. 46 Eren Keleş), Abdulkadir Özdemir (Dk. 62 Roni), Arabidze (Dk. 80 Kağan Söylemezgiller), Furkan Özçal, Okan Adil Kurt, Utku Şen

Goller: Dk. 12 Emircan Altıntaş (Penaltıdan), Dk. 56 Gimbert (Cesar Grup Ümraniyespor), Dk. 60 Arabidze (Penaltıdan) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 7 Gimbert, Dk. 53 Emircan Altıntaş, Dk. 59 Fernandes, Dk. 76 Timur Temeltaş, Dk. 89 Lazar (Cesar Grup Ümraniyespor), Dk. 9 Serdar Bingöl, Dk. 47 Veli Kızılkaya, Dk. 90+2 Okan Adil Kurt, Dk. 90+3 Kağan Söylemezgiller (Adanaspor)

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Cesar Grup Ümraniyespor, konuk ettiği Adanaspor'u 2-1 yendi.

Kaynak: AA
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