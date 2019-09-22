Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Yeni EskişehirHakemler: Atilla Karaoğlan, Murat Şener, Hakan KarabalcıkEskişehirspor: Melih Ağa, Mehmet Feyzi Yıldırım, Berkay Tolga Dabanlı, Erdal Akdarı, Cemali Sertel, Furgan Polat (Dk. 82 Kıvanç Karakaş), Mehmet Özcan, Milinkovic (Dk.

22.09.2019 18:50
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Yeni Eskişehir

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Murat Şener, Hakan Karabalcık

Eskişehirspor: Melih Ağa, Mehmet Feyzi Yıldırım, Berkay Tolga Dabanlı, Erdal Akdarı, Cemali Sertel, Furgan Polat (Dk. 82 Kıvanç Karakaş), Mehmet Özcan, Milinkovic (Dk. 86 İbrahim Halil Öner), Sissoko, Sekidika, Emre Güral (Dk. 90 Mete Kaan Demir)

Ekol Göz Menemenspor: Selmani, Trtovac, Diakite, Mehmet Boztepe, Alberk Koç, Taşkın Çalış, Galip Güzel (Dk. 55 Murat Erdemir), Muhammed Ali Doğan (Dk. 80 Ali Özgün), Sangare, Halil İbrahim Sönmez (Dk. 61 Mustafa Çeçenoğlu), Hüseyin Çolak

Goller: Dk. 59 Emre Güral, Dk. 77 Milinkovic, Dk. 81 Sekidika (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Halil İbrahim Sönmez, Dk. 55 Galip Güzel, Dk. 68 Muhammed Ali Doğan, Dk. 71 Alberk Koç, Dk. 75 Hüseyin Çolak (Ekol Göz Menemenspor), Dk. 50 Cemali Sertel, Dk. 71 Emre Güral ve Hakan Aslantaş (Yedek kulübesinde) (Eskişehirspor)

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Eskişehirspor, sahasında Ekol Göz Menemenspor'u 3-0 mağlup etti.

Kaynak: AA
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