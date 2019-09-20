Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Erzurum Kazım KarabekirHakemler: Mert Güzenge, Kemal Mavi, Murat AltanBüyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 45+3 Murat Uçar), Gökhan Kardeş (Dk. 10 Yusuf Emre Gültekin), Hasan Hatipoğlu (Dk.

20.09.2019 21:08
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Mert Güzenge, Kemal Mavi, Murat Altan

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 45+3 Murat Uçar), Gökhan Kardeş (Dk. 10 Yusuf Emre Gültekin), Hasan Hatipoğlu (Dk. 78 Hasan Ayaroğlu), Mücahit Albayrak, İbrahim Akdağ, Osman Çelik, Rashad Muhammed, Obertan, Hamroun, Pote

Adanaspor: Karacic, Marvin Sinan Büyüksakarya, Veli Kızılkaya, Diniz, Enes Yasin Akyol, Hakan Barış (Dk. 63 Utku Şen), Bagayoko, Okan Adil Kurt (Dk. 46 Eren Keleş), Roni (Dk. 71 Arabidze), Furkan Özçal, Eze

Goller: Dk. 15 Veli Kızılkaya (Adanaspor), Dk. 41 Pote, Dk. 48 Obertan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Eze, Dk. 23 Roni, Dk. 52 İrfan Can Eğribayat (yedek kulübesinde), Dk. 62 Hakan Barış, Dk. 81 Bagayoko, Dk. 90+4 Diniz (Adanaspor), Dk. 23 Yusuf Emre Gültekin, Dk. 68 Sehic, Dk 90+4 Rashad Muhammed (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, konuk ettiği Adanaspor'u 2-1 mağlup etti.

Kaynak: AA
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