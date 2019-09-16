Futbol: TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de 4. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.

16.09.2019 21:34
Futbol: TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de 4. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.

Ligin 4. haftasının kapanış maçında Hatayspor, Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi.

Ligde kapanış maçının ardından liderlik koltuğu el değiştirmedi. Haftaya 9 puanla lider giren Ümraniyespor, deplasmanda Balıkesirspor'a 2-0 yenilmesine rağmen rakiplerinin de puan kaybetmesiyle averajla zirvedeki yerini korudu.

Haftanın sonuçları

TFF 1. Lig'in 4. haftasında oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:

Balıkesirspor-Ümraniyespor: 2-0

Keçiörengücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-0

Altınordu-Eskişehirspor: 4-1

Boluspor-Altay: 0-2

Bursaspor-Osmanlıspor: 3-1

İstanbulspor-Giresunspor: 2-1

Ekol Göz Menemenspor-Akhisarspor: 0-1

Adanaspor-Adana Demirspor: 0-0

Hatayspor-Fatih Karagümrük: 0-0

Puan durumu

Ligin 4. haftasının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarOGBMAYAVP
1. ÜMRANİYESPOR4 3 0 1 9 5 4 9
2. BURSASPOR4 3 0 1 8 5 3 9
3. HATAYSPOR4 2 2 0 7 2 5 8
4. FATİH KARAGÜMRÜK4 2 2 0 6 3 3 8
5. KEÇİÖRENGÜCÜ4 2 2 0 3 1 2 8
6. ALTAY4 2 1 1 6 5 1 7
7. AKHİSARSPOR4 2 1 1 3 2 1 7
8. ADANA DEMİRSPOR4 1 3 0 2 0 2 6
9. BALIKESİRSPOR4 2 0 2 4 4 0 6
10. İSTANBULSPOR4 1 2 1 7 7 0 5
11. ADANASPOR4 1 2 1 5 5 0 5
12. ALTINORDU4 1 1 2 5 4 1 4
13. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR4 1 1 2 4 5 -1 4
14. OSMANLISPOR4 1 1 2 5 7 -2 4
15. EKOL GÖZ MENEMENSPOR4 1 1 2 3 6 -3 4
16. BOLUSPOR4 0 1 3 1 5 -4 1
17. GİRESUNSPOR4 0 1 3 4 10 -6 1
18. ESKİŞEHİRSPOR4 0 1 3 4 10 -6 -5

Not: Eskişehirspor'un 6 puanı silinmiştir.

Gelecek haftanın programı

TFF 1. Lig'in 5. haftasında oynanacak maçların programı şu şekilde:

20 Eylül Cuma:

19.00 İstanbulspor-Balıkesirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adanaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

21 Eylül Cumartesi:

14.00 Ümraniyespor-Boluspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.30 Osmanlıspor-Altıordu (Osmanlı)

16.30 Altay-Keçiörengücü (Stat henüz açıklanmadı)

19.00 Adana Demirspor-Bursaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

22 Eylül Pazar:

14.00 Giresunspor-Fatih Karagümrük (Giresun Atatürk)

16.30 Eskişehirspor-Ekol Göz Menemenspor (Yeni Eskişehir)

19.00 Akhisarspor-Hatayspor (Spor Toto Akhisar)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.