Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Bursa Büyükşehir BelediyeHakemler: Emre Malok, Mehmet Kapluhan, Seyfettin ÜnalBursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Shehu, Cüneyt Köz, Rüştü Hanlı, Latovlevici, Aykut Akgün, Burak Kapacak, Burak Altıparmak (Dk. 80 Ramazan Keskin), Emirhan Aydoğan, Igor (Dk. 70 Özer Hurmacı), Kubilay Kanatsızkuş (Dk.

15.09.2019 18:54
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Emre Malok, Mehmet Kapluhan, Seyfettin Ünal

Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Shehu, Cüneyt Köz, Rüştü Hanlı, Latovlevici, Aykut Akgün, Burak Kapacak, Burak Altıparmak (Dk. 80 Ramazan Keskin), Emirhan Aydoğan, Igor (Dk. 70 Özer Hurmacı), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 87 Seleznov)

Osmanlıspor: Mele, Oğuz Yıldırım, Mehmet Yiğit, Atakan Rıdvan Çankaya, Ali Eren İyican, Blagojevic (Dk. 46 Barış Zeren), Hasan Kılıç, Ayuk, Beykan Şimşek, Okan Deniz (Dk. 79 Erdem Çetinkaya), Mertan Caner Öztürk (Dk. 67 Tamer Aşık)


Goller: Dk. 28 Shehu, Dk. 45+1 Kubilay Kanatsızkuş, Dk. 90+3 Ramazan Keskin (Bursaspor), Dk. 83 Erdem Çetinkaya (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Dk. 77 Latovlevici (Bursaspor), Dk. 66 Ayuk, Dk. 90 Mehmet Yiğit (Osmanlıspor)


TFF 1. Lig'in 4. haftasında Bursaspor, sahasında Osmanlıspor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA
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