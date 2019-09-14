Futbol: TFF 1. Lig

Stat: AktepeHakemler: Direnç Tonusluoğlu, Hüsnü Emre Çelimli, Hasan Hüseyin Tetik Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Erdi Dikmen, Hüsamettin Tut, Uğur Utlu, Burak Aydın, Dialiba (Dk. 86 Abdulkadir Kuzey), Madinda (Dk. 83 İshak Çakmak), Sertaç Çam, Kone (Dk.

14.09.2019 17:42
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Aktepe

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Hüsnü Emre Çelimli, Hasan Hüseyin Tetik


Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Erdi Dikmen, Hüsamettin Tut, Uğur Utlu, Burak Aydın, Dialiba (Dk. 86 Abdulkadir Kuzey), Madinda (Dk. 83 İshak Çakmak), Sertaç Çam, Kone (Dk. 72 Mendy)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Cenk Ahmet Alkılıç, Aykut Demir, Hasan Batuhan Artarslan, Mucahit Albayrak, Osman Çelik (Dk. 66 Hamroun), Yusuf Emre Gültekin, İbrahim Akdağ, Mehmet Murat Uçar (Dk. 55 Obertan), Hasan Ayaroğlu, Oltan Karakullukçu (Dk. 55 Rashad Muhammed)

Gol: Dk. 50 Erdi Dikmen (Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 35 Uğur Utlu, Dk. 90+2 Burak Aydın, Dk. 90+5 Abdulkadir Kuzey (Keçiörengücü), Dk. 89 Yusuf Emre Gültekin (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Keçiörengücü, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yendi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.