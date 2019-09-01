Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Esenyurt Necmi KadıoğluHakemler: Erkan Özdamar, Cem Özbay, Anıl UstaFatih Karagümrük: Aykut Özer, Ramazan Civelek, Dobrovoljc, Barış Başdaş, Alparslan Erdem, Arif Morkaya (Dk. 90 Sercan Yıldırım), Darri, Erkan Zengin (Dk. 85 Mervan Çelik), Barış Özbek, Silva (Dk.

01.09.2019 21:22
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Erkan Özdamar, Cem Özbay, Anıl Usta

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Ramazan Civelek, Dobrovoljc, Barış Başdaş, Alparslan Erdem, Arif Morkaya (Dk. 90 Sercan Yıldırım), Darri, Erkan Zengin (Dk. 85 Mervan Çelik), Barış Özbek, Silva (Dk. 70 Çağrı Ortakaya), Emeghara

Ekol Göz Menemenspor: Selmani, Trtovac, Taşkın Çalış, Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 76 Mehmet Boztepe), Muhammed Ali Doğan, Alberk Koç, Semih Ceylan, Sangare (Olatunbosun), Diakite, Galip Güzel (Tayfun Aydoğan), Hüseyin Çolak

Goller: Dk. 52 Ramazan Civelek (Fatih Karagümrük), Dk. 86 Taşkın Çalış (penaltıdan) (Ekol Göz Menemenspor)

Sarı kartlar: Dk. 25 Emeghara, Dk. 30 Arif Morkaya, Dk. 90+ 4 Ramazan Civelek, Barış Başdaş (maç bittikten sonra) (Fatih Karagümrük) Dk. 28 Muhammed Ali Doğan, Dk. 36 Mustafa Çeçenoğlu, Dk. 53 Taşkın Çalış, Dk. 90+4 Alberk Koç (Ekol Göz Menemenspor)

TFF 1. Lig'in 3. haftasında, Fatih Karagümrük ile Ekol Göz Menemenspor 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: AA
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