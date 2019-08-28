Futbol: TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

28.08.2019 12:20
Futbol: TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 3. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şunlar:

30 Ağustos Cuma:

20.00 Osmanlıspor-Adanaspor: Onur Özütoprak

31 Ağustos Cumartesi:

17.00 Ümraniyespor-İstanbulspor: Yiğit Arslan

19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Boluspor: Yasin Kol

21.45 Altay-Balıkesirspor: Cihan Aydın

21.45 Akhisarspor-Altınordu: Kadir Sağlam

1 Eylül Pazar:

19.15 Giresunspor-Hatayspor: Kutluhan Bilgiç

19.15 Fatih Karagümrük-Ekol Göz Menemenspor: Erkan Özdamar

21.45 Eskişehirspor-Bursaspor: Özgür Yankaya

21.45 Adana Demirspor-Keçiörengücü: Bahattin Şimşek

Kaynak: AA
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