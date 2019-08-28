Futbol: TFF 1. Lig
TFF 1. Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
TFF 1. Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 3. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şunlar:
30 Ağustos Cuma:
20.00 Osmanlıspor-Adanaspor: Onur Özütoprak
31 Ağustos Cumartesi:
17.00 Ümraniyespor-İstanbulspor: Yiğit Arslan
19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Boluspor: Yasin Kol
21.45 Altay-Balıkesirspor: Cihan Aydın
21.45 Akhisarspor-Altınordu: Kadir Sağlam
1 Eylül Pazar:
19.15 Giresunspor-Hatayspor: Kutluhan Bilgiç
19.15 Fatih Karagümrük-Ekol Göz Menemenspor: Erkan Özdamar
21.45 Eskişehirspor-Bursaspor: Özgür Yankaya
21.45 Adana Demirspor-Keçiörengücü: Bahattin Şimşek