Futbol: Tff 1. Lig
Stat: Gaziantep Kalyon Hakemler: Bülent Birincioğlu, Muhammet Yumak, Mehmet Ali AkkorGazişehir Gaziantep: Stackhowiak, Ahmet Kesim, Jefferson (Dk. 81 Pierre Webo), Adama Ba (Dk. 72 Himmet Ertürk), Özgür Can Özcan, Gökhan Alsan, Mehmet Erdem Uğurlu, Del Walle, Uğur Akdemir, Okan Derici (Dk.
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Bülent Birincioğlu, Muhammet Yumak, Mehmet Ali Akkor
Gazişehir Gaziantep: Stackhowiak, Ahmet Kesim, Jefferson (Dk. 81 Pierre Webo), Adama Ba (Dk. 72 Himmet Ertürk), Özgür Can Özcan, Gökhan Alsan, Mehmet Erdem Uğurlu, Del Walle, Uğur Akdemir, Okan Derici (Dk. 68 Tugay Kaçar), Sinan Osmanoğlu
Samsunspor: Sifakis, Ercan Yazıcı, Ahmet Burak Solakel, Samaras, Kenan Karışık, Göksu Türkdoğan, Oğuz Gürbulak (Dk.73 Gökay İravul), Muhammet Beşir (Dk. 46 Ayite), Ahmet Cebe, Enes İslam İlkin (Dk.46 Chibuike), Erkam Reşmen
Goller: Dk. 28 Özgür Can Özcan (penaltı), Dk. 83 Del Walle, Dk. 89 Pierre Webo (penaltı)
Sarı kartlar: Dk. 32 Ercan Yazıcı, Dk. 45 Ahmet Cebe (Samsunspor), Dk. 79 Tugay Kaçar (Gazişehir Gaziantep)
TFF 1. Lig'in 18. haftasında Gazişehir Gaziantep, sahasında Samsunspor'u 3-0 yendi.
Gazişehir Gaziantepli futbolcular, gol sevinci sırasında asker selamı verdi.