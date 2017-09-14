Futbol: Tff 1. Lig
TFF 1. Lig'de 5. haftanın perdesi yarın yapılacak iki maçla açılacak.
TFF 1. Lig'de 5. haftanın perdesi yarın yapılacak iki maçla açılacak.
Saat 20.00'deki müsabakalarda İstanbulspor ile Gazişehir Gaziantep, Elazığspor ile de Balıkesirspor Baltok karşı karşıya gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'in 5. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
Yarın:
20.00 İstanbulspor-Gazişehir Gaziantep (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Elazığspor-Balıkesirspor Baltok (Elazığ Atatürk)
16 Eylül Cumartesi:
17.00 Boluspor-Adana Demirspor (Bolu Atatürk)
17.00 Samsunspor-Altınordu (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.00 Adanaspor-Manisaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
17 Eylül Pazar:
17.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)
20.00 Gaziantepspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Gaziantep)
20.00 Denizlispor-Akın Çorap Giresunspor (Denizli Atatürk)
18 Eylül Pazartesi:
20.00 Eskişehirspor-Ümraniyespor (Yeni Eskişehir)