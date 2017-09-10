Futbol: Tff 1. Lig
Stat: Ümraniye Belediyesi ŞehirHakemler: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal YılmazÜmraniyespor: Burak Öğür, Appindangoye, Timur Temeltaş, Vasilogiannis (Dk. 89 Samet Asatekin), Serdar Özbayraktar (Dk. 72 Drole), İbrahim Akdağ, Mehmet Sedef, Oğuz Ceylan, Cleyton (Dk.
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz
Ümraniyespor: Burak Öğür, Appindangoye, Timur Temeltaş, Vasilogiannis (Dk. 89 Samet Asatekin), Serdar Özbayraktar (Dk. 72 Drole), İbrahim Akdağ, Mehmet Sedef, Oğuz Ceylan, Cleyton (Dk. 59 Bahadır Taşdelen), Merthan Açıl, Emircan Altıntaş
İstanbulspor: Okan Kocuk, Yalçın Kılınç, Onur Kolay, Onur Ergün, Oğuzhan Berber, Kubilay Aktaş, Muhsin Yıldırım, Mehmet Zeki Çelik, İbrahim Yılmaz (Dk. 81 Bougouhi), Zafer Şensoy (Dk. 46 İbrahim Halil Çolak), Ali Dere (Dk. 79 Şaban Genişyürek)
Gol: Dk. 51 Serdar Özbayraktar (Ümraniyespor)
Sarı kart: Dk. 78 Emircan Altıntaş (Ümraniyespor)
TFF 1. Lig 4. hafta karşılaşmasında Ümraniyespor, sahasında İstanbulspor'u 1-0 yendi.