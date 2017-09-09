Futbol: Tff 1. Lig
Stat: BornovaHakemler: Abdulkadir Bitigen, Engin Erdem, Özgür ErtemAltınordu: Berke Özer, Kerim Alıcı, Yusuf Acer, Recep Yemişci, Yusuf Yalçın Arslan (Dk. 56 Barış Alıcı), Alican Özfesli (Dk. 46 Kerim Avcı), Serkan Göksu (Dk.
Stat: Bornova
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Engin Erdem, Özgür Ertem
Altınordu: Berke Özer, Kerim Alıcı, Yusuf Acer, Recep Yemişci, Yusuf Yalçın Arslan (Dk. 56 Barış Alıcı), Alican Özfesli (Dk. 46 Kerim Avcı), Serkan Göksu (Dk. 80 Deniz Vural), Oğulcan Ülgün, Murat Uçar, Erdoğan Yeşilyurt, Mirkan Aydın
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Saadane, Ümit Kurt, Özgür Çek (Dk. 84 Lincoln), Samudio, Robin Yalçın, Petrucci (Dk. 74 Mehmet Uslu), Recep Niyaz, Oğulcan Çağlayan (Dk. 65 Süleyman Koç), Kweuke
Goller: Dk. 28 Samudio, Dk. 54 Kweuke, Dk. 69 ve 77 Süleyman Koç (Çaykur Rizespor), Dk. 62 Barış Alıcı, Dk. 84 Kerim Avcı, Dk. 90+3 Mirkan Aydın (Altınordu)
Kırmızı Kart: Dk. 52 Erdoğan Yeşilyurt (Altınordu)
Sarı Kartlar: Dk. 19 Berke Özer, Dk. 64 Oğulcan Ülgün (Altınordu), Dk. 36 Saadane, Dk. 90+4 Süleyman Koç (Çaykur Rizespor)
TFF 1. Lig 4. hafta mücadelesinde lider Çaykur Rizespor, deplasmanda Altınordu'yu 4-3 mağlup etti.