Futbol takımlarından fidan dikme kampanyası
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Futbol takımlarından fidan dikme kampanyası

12.10.2020 18:50 | Son Güncelleme: 12.10.2020 18:54
Futbol takımlarından fidan dikme kampanyası

Hatay'da çıkan yangın sonucunda büyük zarar gören ormanlık alanlar için futbol takımları fidan dikme kampanyası başlattı.

Hatay'da çıkan yangın sonucunda büyük zarar gören ormanlık alanlar için futbol takımları fidan dikme kampanyası başlattı.

Süper Lig'de Beşiktaş Kulübü'nün kuruluş tarihi olan 1903 sayısı üzerinden başlattığı fidan dikme kampanyasına Galatasaray, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Gaziantep FK, Trabzonspor ve daha birçok kulüp katıldı.

Şu ana kadar Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş 1903, Galatasaray 1905, Fenerbahçe 1907, Medipol Başakşehir 2 bin 14, Gaziantep FK 2 bin 727 ve Trabzonspor 7 bin 682 fidan bağışladığını açıkladı.

Diğer Süper Lig kulüplerinin de fidan dikme kampanyasına katılması bekleniyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.10.2020 18:58:12. #1.15#
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