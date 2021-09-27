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Futbol: Süper Lig'de görünüm

AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Futbol: Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de 7. hafta mücadelesi bugün oynanan 2 karşılaşmayla tamamlandı.

Süper Lig'de 7. hafta mücadelesi bugün oynanan 2 karşılaşmayla tamamlandı.

Ligin 7. hafta kapanış maçlarında Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor 1-1, Kasımpaşa ile İttifak Holding Konyaspor ise 2-2 berabere kaldı.

Deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe 7. haftada liderliğe yükseldi.

Ligin 7. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Altay-Beşiktaş: 2-1

Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 4-0

Fraport TAV Antalyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0

Adana Demirspor-Gaziantep: 4-0

GZT Giresunspor-Yukatel Kayserispor: 1-1

Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor: 3-0

Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe: 1-2

Galatasaray-Göztepe: 2-1

Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-1

Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor: 2-2

Puan durumu

OGBMAYAv.Puan
1.FENERBAHÇE 7511105516
2.TRABZONSPOR 7430147715
3.ALTAY7502149515
4.BEŞİKTAŞ7421147714
5.ATAKAŞ HATAYSPOR7412146813
6.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR7340117413
7.AYTEMİZ ALANYASPOR7412710-313
8.YUKATEL KAYSERİSPOR732297211
9.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK73221110111
10.GALATASARAY 73221010011
11.DEMİR GRUP SİVASSPOR723210739
12.ADANA DEMİRSPOR 7232121119
13.FRAPORT TAV ANTALYASPOR7223710-38
14.GAZİANTEP 7223610-48
15.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 72057706
16.KASIMPAŞA 7133710-36
17.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR7205714-76
18.GÖZTEPE 7124711-45
19.GZT GİRESUNSPOR702529-72
20.ÇAYKUR RİZESPOR 7016416-121

8. Hafta

Ligde 8. haftanın programı şöyle:

1 Ekim Cuma:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor (Antalya)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir (Atatürk)

2 Ekim Cumartesi:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Yukatel Kayserispor-Trabzonspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Göztepe-GZT Giresunspor (Gürsel Aksel)

19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park)

3 Ekim Pazar:

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Malatya)

16.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)

16.00 Gaziantep-Altay (Kalyon)

19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri
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