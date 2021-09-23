Futbol: Süper Lig'de görünüm

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 6. hafta bugün oynanan 3 karşılaşmayla sona erdi.

Ligde 6. haftada Vodafone Park'ta 3-0 öne geçtiği maçta Adana Demirspor'la 3-3 berabere kalan Beşiktaş, liderliğini averajla sürdürdü.

Siyah-beyazlı ekiple aynı puana sahip olan Trabzonspor da İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

Galatasaray deplasmanda Yukatel Kayserispor'a 3-0 mağlup olurken, Fenerbahçe, GZT Giresunspor'u 2-1 yenerek haftanın en kazançlı takımı oldu.

Gaziantep-Medipol Başakşehir müsabakasının 10. saniyesinde fileleri havalandıran ev sahibi ekibin golcüsü Muhammet Demir, Süper Lig'de bilinen en erken golü kaydetti.

Ligin 6. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

VavaCars Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor: 0-0

Çaykur Rizespor-Altay: 1-2

Beşiktaş-Adana Demirspor: 3-3

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: 0-1

Gaziantep-Medipol Başakşehir: 1-0

Yukatel Kayserispor-Galatasaray: 3-0

Göztepe-Atakaş Hatayspor: 0-2

İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor: 2-2

Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa: 2-0

Fenerbahçe-GZT Giresunspor: 2-1

Puan durumu