Futbol: Süper Lig'de görünüm
Süper Lig'de 5. hafta bugün oynanan karşılaşmalarla sona erdi.
Süper Lig'de 5. hafta bugün oynanan karşılaşmalarla sona erdi.
Antalya deplasmanında ilk yarıyı 2-0 geride tamamlayan Beşiktaş, mücadeleyi 3-2 kazanarak averajla liderliğini sürdürdü. Siyah-beyazlı ekiple aynı puana sahip olan Trabzonspor da Kasımpaşa'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti.
Ligde 2 haftadır kazanamayan Galatasaray kendi evinde Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 yenilirken, Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup eden Medipol Başakşehir ilk galibiyetini aldı.
Ligin 5. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 3-4
Altay-Göztepe: 2-1
Demir Grup Sivasspor-Gaziantep: 1-1
Kasımpaşa-Trabzonspor: 0-1
Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş: 2-3
Adana Demirspor-Çaykur Rizespor: 3-1
GZT Giresunspor-İttifak Holding Konyaspor: 0-0
Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: 0-1
Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 2-0
Atakaş Hatayspor-Yukatel Kayserispor: 2-1
Puan durumu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1.BEŞİKTAŞ
|5
|4
|1
|0
|10
|2
|8
|13
|2.TRABZONSPOR
|5
|4
|1
|0
|11
|4
|7
|13
|3.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|5
|3
|2
|0
|7
|3
|4
|11
|4.ATAKAŞ HATAYSPOR
|5
|3
|1
|1
|11
|4
|7
|10
|5.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|5
|3
|1
|1
|11
|6
|5
|10
|6.FENERBAHÇE
|5
|3
|1
|1
|6
|3
|3
|10
|7.ALTAY
|5
|3
|0
|2
|10
|7
|3
|9
|8.AYTEMİZ ALANYASPOR
|5
|3
|0
|2
|4
|9
|-5
|9
|9.GALATASARAY
|5
|2
|2
|1
|8
|6
|2
|8
|10.YUKATEL KAYSERİSPOR
|5
|2
|1
|2
|5
|6
|-1
|7
|11.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|6
|12.GÖZTEPE
|5
|1
|2
|2
|6
|7
|-1
|5
|13.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|14.KASIMPAŞA
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|15.ADANA DEMİRSPOR
|5
|1
|2
|2
|5
|8
|-3
|5
|16.FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|5
|1
|1
|3
|6
|10
|-4
|4
|17.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|5
|0
|3
|2
|5
|7
|-2
|3
|18.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|5
|1
|0
|4
|4
|6
|-2
|3
|19.GZT GİRESUNSPOR
|5
|0
|1
|4
|0
|6
|-6
|1
|20.ÇAYKUR RİZESPOR
|5
|0
|1
|4
|3
|11
|-8
|1
6. hafta
Ligde 6. haftanın programı şöyle:
21 Eylül Salı:
17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat)
17.00 Çaykur Rizespor-Altay (Çaykur Didi)
20.00 Beşiktaş-Adana Demirspor (Vodafone Park)
20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya)
22 Eylül Çarşamba:
17.00 Gaziantep-Medipol Başakşehir (Kalyon)
20.00 Yukatel Kayserispor-Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.00 Göztepe-Atakaş Hatayspor (Gürsel Aksel)
23 Eylül Perşembe:
17.00 İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa (Behçeşehir Okulları)
20.00 Fenerbahçe-GZT Giresunspor (Ülker)