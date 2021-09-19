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Futbol: Süper Lig'de görünüm

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Futbol: Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de 5. hafta bugün oynanan karşılaşmalarla sona erdi.

Süper Lig'de 5. hafta bugün oynanan karşılaşmalarla sona erdi.

Antalya deplasmanında ilk yarıyı 2-0 geride tamamlayan Beşiktaş, mücadeleyi 3-2 kazanarak averajla liderliğini sürdürdü. Siyah-beyazlı ekiple aynı puana sahip olan Trabzonspor da Kasımpaşa'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Ligde 2 haftadır kazanamayan Galatasaray kendi evinde Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 yenilirken, Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup eden Medipol Başakşehir ilk galibiyetini aldı.

Ligin 5. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 3-4

Altay-Göztepe: 2-1

Demir Grup Sivasspor-Gaziantep: 1-1

Kasımpaşa-Trabzonspor: 0-1

Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş: 2-3

Adana Demirspor-Çaykur Rizespor: 3-1

GZT Giresunspor-İttifak Holding Konyaspor: 0-0

Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: 0-1

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 2-0

Atakaş Hatayspor-Yukatel Kayserispor: 2-1

Puan durumu

OGBMAYAv.Puan
1.BEŞİKTAŞ5410102813
2.TRABZONSPOR5410114713
3.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR532073411
4.ATAKAŞ HATAYSPOR5311114710
5.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK5311116510
6.FENERBAHÇE531163310
7.ALTAY530210739
8.AYTEMİZ ALANYASPOR530249-59
9.GALATASARAY52218628
10.YUKATEL KAYSERİSPOR521256-17
11.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR5203712-56
12.GÖZTEPE512267-15
13.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ512256-15
14.KASIMPAŞA512256-15
15.ADANA DEMİRSPOR512258-35
16.FRAPORT TAV ANTALYASPOR5113610-44
17.DEMİR GRUP SİVASSPOR503257-23
18.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK510446-23
19.GZT GİRESUNSPOR501406-61
20.ÇAYKUR RİZESPOR5014311-81

6. hafta

Ligde 6. haftanın programı şöyle:

21 Eylül Salı:

17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat)

17.00 Çaykur Rizespor-Altay (Çaykur Didi)

20.00 Beşiktaş-Adana Demirspor (Vodafone Park)

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya)

22 Eylül Çarşamba:

17.00 Gaziantep-Medipol Başakşehir (Kalyon)

20.00 Yukatel Kayserispor-Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 Göztepe-Atakaş Hatayspor (Gürsel Aksel)

23 Eylül Perşembe:

17.00 İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa (Behçeşehir Okulları)

20.00 Fenerbahçe-GZT Giresunspor (Ülker)

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri
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