Futbol: Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'in dördüncü haftası, oynanan 2 karşılaşmayla tamamlandı.

Haftanın son gününde Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor ve Aytemiz Alanyaspor-GZT Giresunspor karşılaşmaları yapıldı.

Gaziantep, Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0, Aytemiz Alanyaspor ise GZT Giresunspor'u 1-0'la geçti.

Zirve yarışını yakından ilgilendiren müsabakalarda ise Trabzonspor ile Galatasaray 2-2, Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor ise 1-1 berabere kaldı.

Şampiyonluk yarışında haftanın kazananı ise Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar konuk ettiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 3-0 ile geçerek averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Lig'de dördüncü hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

VavaCars Fatih Karagümrük- Adana Demirspor: 4-0

İttifak Holding Konyaspor-Altay: 3-1

Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa: 2-0

Beşiktaş-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 3-0

Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor: 0-2

Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: 1-1

Göztepe-Medipol Başakşehir : 2-1

Trabzonspor-Galatasaray: 2-2

Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor: 2-0

Aytemiz Alanyaspor-GZT Giresunspor: 1-0

Puan durumu