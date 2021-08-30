Futbol: Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'in üçüncü haftası, pazar günü oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

Süper Lig'in üçüncü haftası, pazar günü oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

Haftanın son gününde oynanan karşılaşmalarda Galatasaray, Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalırken, Fenerbahçe, Altay'ı deplasman 2-0, Trabzonspor da GZT Giresunspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Lig'de ikinci hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor: 3-2

Adana Demirspor-İttifak Holding Konyaspor: 1-1

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Gaziantep: 2-0

Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor: 0-1

Beşiktaş-Vavacars Fatih Karagümrük: 1-0

Atakaş Hatayspor-Aytemiz Alanyaspor: 5-0

Demir Grup Sivasspor-Göztepe: 2-2

Kasımpaşa-Galatasaray: 2-2

GZT Giresunspor-Trabzonspor: 0-1

Altay-Fenerbahçe: 0-2