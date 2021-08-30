Futbol: Süper Lig'de görünüm
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Futbol: Süper Lig'de görünüm

Futbol: Süper Lig'de görünüm
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Süper Lig'in üçüncü haftası, pazar günü oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

Süper Lig'in üçüncü haftası, pazar günü oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

Haftanın son gününde oynanan karşılaşmalarda Galatasaray, Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalırken, Fenerbahçe, Altay'ı deplasman 2-0, Trabzonspor da GZT Giresunspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Lig'de ikinci hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor: 3-2

Adana Demirspor-İttifak Holding Konyaspor: 1-1

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Gaziantep: 2-0

Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor: 0-1

Beşiktaş-Vavacars Fatih Karagümrük: 1-0

Atakaş Hatayspor-Aytemiz Alanyaspor: 5-0

Demir Grup Sivasspor-Göztepe: 2-2

Kasımpaşa-Galatasaray: 2-2

GZT Giresunspor-Trabzonspor: 0-1

Altay-Fenerbahçe: 0-2

OGBMAYAVP
1.TRABZONSPOR A.Ş.33008269
2.FENERBAHÇE A.Ş.33005059
3.BEŞİKTAŞ A.Ş.32104047
4.GALATASARAY A.Ş.32106337
5.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR32104227
6.ALTAY32017346
7.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR320145-16
8.KASIMPAŞA A.Ş.31205325
9.ATAKAŞ HATAYSPOR31117344
10.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK31113304
11.FRAPORT TAV ANTALYASPOR311145-14
12.YUKATEL KAYSERİSPOR311124-24
13.AYTEMİZ ALANYASPOR310229-73
14.GÖZTEPE A.Ş.302134-12
15.ADANA DEMİRSPOR A.Ş.302123-12
16.DEMİR GRUP SİVASSPOR301235-21
17.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.301225-31
18.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.301226-41
19.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK300314-30
20.GZT GİRESUNSPOR300305-50

4. hafta programı

Süper Lig'de 4. hafta maçlarının programı şöyle:

Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor (Kalyon)

VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor (Atatürk Olimpiyat)

Beşiktaş-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Vodafone Park)

Trabzonspor-Galatasaray (Şenol Güneş)

Aytemiz Alanyaspor-GZT Giresunspor (Bahçeşehir Okulları)

Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

İttifak Holding Konyaspor-Altay (Medaş Konya Büyükşehir)

Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)

Göztepe-Medipol Başakşehir (Gürsel Aksel)

Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor (Çaykur Didi)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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