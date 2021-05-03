Futbol: Süper Lig'de görünüm
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Futbol: Süper Lig'de görünüm

Futbol: Süper Lig'de görünüm
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Süper Lig'de 39. haftanın perdesi, oynanan 5 maçla kapandı.

Süper Lig'de 39. haftanın perdesi, oynanan 5 maçla kapandı.

Haftanın kapanış maçlarında Fenerbahçe, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1, Demir Grup Sivasspor da deplasmanda Gaziantep'i 1-0 mağlup etti.

Ligde 39. hafta müsabakalarının ardından Beşiktaş, 81 puanla liderliğini sürdürdü. Puanını 76'ya çıkaran Fenerbahçe ikinci, 75 puanı bulunan Galatasaray ise 3. sırada yer aldı.

Sonuçlar

Süper Lig'in 39. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Beşiktaş-Atakaş Hatayspor: 7-0

Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor: 0-1

İttifak Holding Konyaspor-Fatih Karagümrük: 5-1

Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe: 2-3

Gençlerbirliği-Galatasaray: 0-2

Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü: 2-1

Helenex Yeni Malatyaspor-Hes Kablo Kayserispor: 1-1

Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: 3-0

Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 3-1

Gaziantep-Demir Grup Sivasspor: 0-1

Not: Trabzonspor, 39. haftayı bay geçti.

Puan durumu

Süper Lig'de 39. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.BEŞİKTAŞ 37256685384781
2.FENERBAHÇE 37237767373076
3.GALATASARAY 37236870333775
4.TRABZONSPOR 371713745341164
5.DEMİR GRUP SİVASSPOR37141675041958
6.AYTEMİZ ALANYASPOR381691355421357
7.ATAKAŞ HATAYSPOR37169126051957
8.GAZİANTEP 371412115446854
9.GÖZTEPE 371312125551451
10.FATİH KARAGÜMRÜK 371312125249351
11.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR371112144747045
12.ÇAYKUR RİZESPOR371112144859-1145
13.FRAPORT TAV ANTALYASPOR38916134053-1343
14.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR371110164155-1443
15.HELENEX YENİ MALATYASPOR37914144349-641
16.KASIMPAŞA 371010174254-1240
17.HES KABLO KAYSERİSPOR37912163450-1639
18.MKE ANKARAGÜCÜ37108194459-1538
19.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR38910194165-2437
20.GENÇLERBİRLİĞİ3798203766-2935
21.YUKATEL DENİZLİSPOR37610213667-3128

40. hafta

Ligde tamamı 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak 40. hafta maçlarının programı şöyle:

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa (Erzurum Kazım Karabekir)

Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Yeni 4 Eylül)

Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

Çaykur Rizespor-Helenex Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)

Atakaş Hatayspor-Yukatel Denizlispor (Antakya Atatürk)

Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği (Stat açıklanmadı)

Göztepe-İttifak Holding Konyaspor (Gürsel Aksel)

Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)

MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)

Galatasaray-Beşiktaş (Türk Telekom)

Not: Aytemiz Alanyaspor, 40. haftayı bay geçecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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