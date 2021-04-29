Futbol: Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de 38. haftanın perdesi, oynanan 4 maçla kapandı.

Süper Lig'de 38. haftanın perdesi, oynanan 4 maçla kapandı.

Haftanın kapanış maçlarında Fenerbahçe, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Gaziantep ise konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.

Demir Grup Sivasspor, sahasında Helenex Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti, Medipol Başakşehir ise deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yendi.

Ligde 38. hafta müsabakalarının ardından Beşiktaş, 78 puanla liderliğini sürdürdü. Puanını 73'e çıkaran Fenerbahçe ikinci, 72 puanı bulunan Galatasaray ise 3. sırada yer aldı.

Sonuçlar

Süper Lig'in 38. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor: 2-2

Göztepe-Trabzonspor: 1-1

Hes Kablo Kayserispor-Yukatel Denizlispor: 6-3

Çaykur Rizespor-Beşiktaş: 2-3

Galatasaray-İttifak Holding Konyaspor: 1-0

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Medipol Başakşehir: 1-2

Demir Grup Sivasspor-Helenex Yeni Malatyaspor: 1-0

MKE Ankaragücü-Gaziantep: 0-1

Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe: 0-0

Not: Kasımpaşa, 38. haftayı bay geçti.

Puan durumu

Süper Lig'de 38. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle: