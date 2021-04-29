Futbol: Süper Lig'de görünüm
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Futbol: Süper Lig'de görünüm

Futbol: Süper Lig'de görünüm
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Süper Lig'de 38. haftanın perdesi, oynanan 4 maçla kapandı.

Süper Lig'de 38. haftanın perdesi, oynanan 4 maçla kapandı.

Haftanın kapanış maçlarında Fenerbahçe, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Gaziantep ise konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.

Demir Grup Sivasspor, sahasında Helenex Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti, Medipol Başakşehir ise deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yendi.

Ligde 38. hafta müsabakalarının ardından Beşiktaş, 78 puanla liderliğini sürdürdü. Puanını 73'e çıkaran Fenerbahçe ikinci, 72 puanı bulunan Galatasaray ise 3. sırada yer aldı.

Sonuçlar

Süper Lig'in 38. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor: 2-2

Göztepe-Trabzonspor: 1-1

Hes Kablo Kayserispor-Yukatel Denizlispor: 6-3

Çaykur Rizespor-Beşiktaş: 2-3

Galatasaray-İttifak Holding Konyaspor: 1-0

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Medipol Başakşehir: 1-2

Demir Grup Sivasspor-Helenex Yeni Malatyaspor: 1-0

MKE Ankaragücü-Gaziantep: 0-1

Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe: 0-0

Not: Kasımpaşa, 38. haftayı bay geçti.

Puan durumu

Süper Lig'de 38. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.BEŞİKTAŞ36246678384078
2.FENERBAHÇE36227764362873
3.GALATASARAY36226868333572
4.TRABZONSPOR371713745341164
5.ATAKAŞ HATAYSPOR361691160441657
6.AYTEMİZ ALANYASPOR371691255391657
7.DEMİR GRUP SİVASSPOR36131674941855
8.GAZİANTEP361412105445954
9.FATİH KARAGÜMRÜK361312115144751
10.GÖZTEPE361212125249348
11.FRAPORT TAV ANTALYASPOR37916123850-1243
12.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR361012144246-442
13.ÇAYKUR RİZESPOR361012144759-1242
14.HELENEX YENİ MALATYASPOR36913144248-640
15.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR361010163954-1540
16.MKE ANKARAGÜCÜ36108184357-1438
17.HES KABLO KAYSERİSPOR36911163349-1638
18.KASIMPAŞA36910173954-1537
19.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR37910184062-2237
20.GENÇLERBİRLİĞİ3698193764-2735
21.YUKATEL DENİZLİSPOR36610203666-3028

39. hafta

Ligde 39. hafta maçlarının programı şöyle:

1 Mayıs Cumartesi:

20.30 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor

2 Mayıs Pazar:

16.00 Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Fatih Karagümrük

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe

20.30 Gençlerbirliği-Galatasaray

3 Mayıs Pazartesi:

16.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü

16.00 Helenex Yeni Malatyaspor-Hes Kablo Kayserispor

16.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor

20.30 Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

20.30 Gaziantep-Demir Grup Sivasspor

Not: Trabzonspor, 39. haftayı bay geçecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

Fazıl Say: En çok Ali Koç'un kahrolduğunu hissediyorum
Fazıl Say: En çok Ali Koç'un kahrolduğunu hissediyorum
Erol Bulut'la rakip olduğunda, 'Fenerbahçe böyle oynamaz' diyen Çağdaş Atan, Emre Belözoğlu'nun hocalığına övgüler dizdi
Erol Bulut'la rakip olduğunda, "Fenerbahçe böyle oynamaz" diyen Çağdaş Atan, Emre Belözoğlu'nun hocalığına övgüler dizdi
Harun Tekin'e fırça atmayan kalmadı! Emre Belözoğlu, Mesut ve Caner, tecrübeli kalecinin yaptıklarıyla çılgına döndü
Harun Tekin'e fırça atmayan kalmadı! Emre Belözoğlu, Mesut ve Caner, tecrübeli kalecinin yaptıklarıyla çılgına döndü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Burak Sergen Burcu Biricik Nesrin Cavadzade
Spor Gökhan Töre Yılmaz Vural Mete Kalkavan Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Futbol: Süper Lig'de görünüm - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 23:44:58. #1.15#

title