Futbol: Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'in 37. haftası, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçıyla tamamlandı.

Süper Lig'in 37. haftası, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçıyla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Kadıköy'de Kasımpaşa'yı 3-2 yenen Fenerbahçe, üst üste üçüncü maçını kazandı ve zirve takibine devam etti.

Konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor'u 3-1 mağlup eden lider Beşiktaş, iki maç sonra sahadan galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş, Fenerbahçe'nin 3 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Fraport TAV Antalyaspor deplasmanından galibiyetle ayrılan Galatasaray da haftayı üç puanla kapattı.

Süper Lig'in 37. haftasında alınan sonuçlar, oluşan puan durumu ve gelecek haftanın programı şöyle:

Sonuçlar

Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor: 2-1

İttifak Holding Konyaspor-Atakaş Hatayspor: 0-0

Trabzonspor-Fatih Karagümrük: 2-0

Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray: 0-1

Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivasspor: 1-1

Beşiktaş-Hes Kablo Kayserispor: 3-1

Helenex Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü: 2-1

Gaziantep-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-3

Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor: 0-0

Fenerbahçe-Kasımpaşa: 3-2

Puan durumu