Futbol: Süper Lig'de görünüm
Süper Lig'in 37. haftası, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçıyla tamamlandı.
Süper Lig'in 37. haftası, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçıyla tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında Kadıköy'de Kasımpaşa'yı 3-2 yenen Fenerbahçe, üst üste üçüncü maçını kazandı ve zirve takibine devam etti.
Konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor'u 3-1 mağlup eden lider Beşiktaş, iki maç sonra sahadan galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş, Fenerbahçe'nin 3 puan önünde liderliğini sürdürdü.
Fraport TAV Antalyaspor deplasmanından galibiyetle ayrılan Galatasaray da haftayı üç puanla kapattı.
Süper Lig'in 37. haftasında alınan sonuçlar, oluşan puan durumu ve gelecek haftanın programı şöyle:
Sonuçlar
Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor: 2-1
İttifak Holding Konyaspor-Atakaş Hatayspor: 0-0
Trabzonspor-Fatih Karagümrük: 2-0
Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray: 0-1
Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivasspor: 1-1
Beşiktaş-Hes Kablo Kayserispor: 3-1
Helenex Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü: 2-1
Gaziantep-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-3
Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor: 0-0
Fenerbahçe-Kasımpaşa: 3-2
Puan durumu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BEŞİKTAŞ
|35
|23
|6
|6
|75
|36
|39
|75
|2.FENERBAHÇE
|35
|22
|6
|7
|64
|36
|28
|72
|3.GALATASARAY
|35
|21
|6
|8
|67
|33
|34
|69
|4.TRABZONSPOR
|36
|17
|12
|7
|44
|33
|11
|63
|5.AYTEMİZ ALANYASPOR
|36
|16
|8
|12
|55
|39
|16
|56
|6.ATAKAŞ HATAYSPOR
|35
|15
|9
|11
|57
|43
|14
|54
|7.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|35
|12
|16
|7
|48
|41
|7
|52
|8.GAZİANTEP
|35
|13
|12
|10
|53
|45
|8
|51
|9.FATİH KARAGÜMRÜK
|35
|13
|11
|11
|49
|42
|7
|50
|10.GÖZTEPE
|35
|12
|11
|12
|51
|48
|3
|47
|11.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|35
|10
|12
|13
|42
|45
|-3
|42
|12.ÇAYKUR RİZESPOR
|35
|10
|12
|13
|45
|56
|-11
|42
|13.FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|36
|9
|15
|12
|36
|48
|-12
|42
|14.HELENEX YENİ MALATYASPOR
|35
|9
|13
|13
|42
|47
|-5
|40
|15.MKE ANKARAGÜCÜ
|35
|10
|8
|17
|43
|56
|-13
|38
|16.KASIMPAŞA
|36
|9
|10
|17
|39
|54
|-15
|37
|17.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|35
|9
|10
|16
|37
|53
|-16
|37
|18.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|36
|9
|10
|17
|39
|60
|-21
|37
|19.HES KABLO KAYSERİSPOR
|35
|8
|11
|16
|27
|46
|-19
|35
|20.GENÇLERBİRLİĞİ
|35
|9
|8
|18
|36
|61
|-25
|35
|21.YUKATEL DENİZLİSPOR
|35
|6
|10
|19
|33
|60
|-27
|28
38. hafta programı
27 Nisan Salı:
20.30 Atakaş Hatayspor-Gençlerbirliği (Antakya Atatürk)
28 Nisan Çarşamba:
16.00 Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor (Stat henüz açıklanmadı)
16.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)
16.00 Hes Kablo Kayserispor-Yukatel Denizlispor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.30 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)
20.30 Galatasaray-İttifak Holding Konyaspor (Türk Telekom)
29 Nisan Perşembe:
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Medipol Başakşehir (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Helenex Yeni Malatyaspor (4 Eylül)
20.30 MKE Ankaragücü-Gaziantep (Eryaman)
20.30 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar