Futbol: Süper Lig'de görünüm
Süper Lig'in 35. haftası oynanan iki karşılaşmayla tamamlandı.
Süper Lig'in 35. haftası oynanan iki karşılaşmayla tamamlandı.
Ligde haftanın son gününde Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerken, Gaziantep ile Kasımpaşa 2-2 berabere kaldı.
Evinde MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş liderliğini sürdürdü. İkinci sıradaki Fenerbahçe, Beşiktaş'ın puan kaybetmesiyle puan farkını 2'ye düşürdü. Haftayı galibiyetle tamamlayan Galatasaray ise farkı 6'ya indirdi.
Sonuçlar
Süper Lig'de 35. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor: 2-3
İttifak Holding Konyaspor-Hes Kablo Kayserispor: 0-0
Beşiktaş-MKE Ankaragücü: 2-2
Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor: 2-3
Yukatel Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-3
Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: 1-1
Helenex Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-0
Göztepe-Galatasaray: 1-3
Gaziantep-Kasımpaşa: 2-2
Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 1-2
Puan durumu
Süper Lig'de 35. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1.BEŞİKTAŞ
|33
|22
|5
|6
|72
|35
|71
|2.FENERBAHÇE
|34
|21
|6
|7
|61
|34
|69
|3.GALATASARAY
|33
|20
|5
|8
|65
|32
|65
|4.TRABZONSPOR
|34
|16
|11
|7
|41
|32
|59
|5.AYTEMİZ ALANYASPOR
|34
|15
|7
|12
|52
|37
|52
|6.GAZİANTEP
|33
|13
|12
|8
|49
|39
|51
|7.ATAKAŞ HATAYSPOR
|33
|14
|8
|11
|54
|41
|50
|8.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|33
|12
|14
|7
|47
|40
|50
|9.FATİH KARAGÜMRÜK
|33
|13
|10
|10
|48
|39
|49
|10.GÖZTEPE
|34
|12
|10
|12
|50
|47
|46
|11.FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|34
|9
|15
|10
|34
|44
|42
|12.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|33
|10
|11
|12
|39
|40
|41
|13.ÇAYKUR RİZESPOR
|33
|9
|12
|12
|39
|51
|39
|14.HELENEX YENİ MALATYASPOR
|33
|8
|13
|12
|40
|45
|37
|15.MKE ANKARAGÜCÜ
|33
|10
|7
|16
|41
|53
|37
|16.KASIMPAŞA
|34
|9
|10
|15
|37
|50
|37
|17.HES KABLO KAYSERİSPOR
|33
|8
|10
|15
|24
|41
|34
|18.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|33
|8
|9
|16
|36
|53
|33
|19.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|34
|7
|10
|17
|35
|58
|31
|20.GENÇLERBİRLİĞİ
|33
|8
|7
|18
|32
|58
|31
|21.YUKATEL DENİZLİSPOR
|33
|6
|8
|19
|31
|58
|26
36. Hafta
Süper Lig'de 36. hafta maçlarının programı şöyle:
20 Nisan Salı:
16.00 Fatih Karagümrük-Göztepe (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyapor (Çaykur Didi)
19.00 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor (Antakya Atatürk)
19.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş (Yeni 4 Eylül)
21 Nisan Çarşamba:
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Helenex Yeni Malatyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor (Eryaman)
19.00 Galatasaray-Trabzonspor (Türk Telekom)
22 Nisan Perşembe:
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan