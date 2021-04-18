Futbol: Süper Lig'de görünüm
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Futbol: Süper Lig'de görünüm

Futbol: Süper Lig'de görünüm
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Süper Lig'in 35. haftası oynanan iki karşılaşmayla tamamlandı.

Kasımpaşa, 2-0 öne geçtiği Antep karşısında son anlarda skoru koruyamadı ve 1 puana razı oldu
Kasımpaşa, 2-0 öne geçtiği Antep karşısında son anlarda skoru koruyamadı ve 1 puana razı oldu
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Süper Lig'in 35. haftası oynanan iki karşılaşmayla tamamlandı.

Ligde haftanın son gününde Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerken, Gaziantep ile Kasımpaşa 2-2 berabere kaldı.

Evinde MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş liderliğini sürdürdü. İkinci sıradaki Fenerbahçe, Beşiktaş'ın puan kaybetmesiyle puan farkını 2'ye düşürdü. Haftayı galibiyetle tamamlayan Galatasaray ise farkı 6'ya indirdi.

Sonuçlar

Süper Lig'de 35. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor: 2-3

İttifak Holding Konyaspor-Hes Kablo Kayserispor: 0-0

Beşiktaş-MKE Ankaragücü: 2-2

Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor: 2-3

Yukatel Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-3

Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: 1-1

Helenex Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-0

Göztepe-Galatasaray: 1-3

Gaziantep-Kasımpaşa: 2-2

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 1-2

Puan durumu

Süper Lig'de 35. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMOGBMAYP
1.BEŞİKTAŞ 332256723571
2.FENERBAHÇE 342167613469
3.GALATASARAY 332058653265
4.TRABZONSPOR 3416117413259
5.AYTEMİZ ALANYASPOR3415712523752
6.GAZİANTEP 3313128493951
7.ATAKAŞ HATAYSPOR3314811544150
8.DEMİR GRUP SİVASSPOR3312147474050
9.FATİH KARAGÜMRÜK 33131010483949
10.GÖZTEPE 34121012504746
11.FRAPORT TAV ANTALYASPOR3491510344442
12.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR33101112394041
13.ÇAYKUR RİZESPOR 3391212395139
14.HELENEX YENİ MALATYASPOR3381312404537
15.MKE ANKARAGÜCÜ3310716415337
16.KASIMPAŞA 3491015375037
17.HES KABLO KAYSERİSPOR3381015244134
18.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 338916365333
19.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR3471017355831
20.GENÇLERBİRLİĞİ338718325831
21.YUKATEL DENİZLİSPOR336819315826

36. Hafta

Süper Lig'de 36. hafta maçlarının programı şöyle:

20 Nisan Salı:

16.00 Fatih Karagümrük-Göztepe (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyapor (Çaykur Didi)

19.00 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor (Antakya Atatürk)

19.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş (Yeni 4 Eylül)

21 Nisan Çarşamba:

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Helenex Yeni Malatyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor (Eryaman)

19.00 Galatasaray-Trabzonspor (Türk Telekom)

22 Nisan Perşembe:

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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