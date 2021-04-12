Futbol: Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'in 34. haftası oynanan üç karşılaşmayla tamamlandı.

Süper Lig'in 34. haftası oynanan üç karşılaşmayla tamamlandı.

Ligde haftanın son gününde Kasımpaşa sahasında Helenex Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kalırken, Fenerbahçe evinde Gaziantep'i 3-1, Aytemiz Alanyaspor da konuk ettiği Yukatel Denizlispor'u 3-2 mağlup etti.

Süper Lig'de deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-2 yenen Beşiktaş, puanını 70'e çıkartarak liderliğini sürdürdü. Siyah-beyazlı takım, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 4 puan önünde yer alıyor.

Sonuçlar

Süper Lig'de 34. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Atakaş Hatayspor-Göztepe: 2-3

Çaykur Rizespor-Trabzonspor: 0-0

Galatasaray-Fatih Karagümrük: 1-1

Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor: 3-1

Hes Kablo Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor: 0-1

MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği: 2-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş: 2-4

Kasımpaşa-Helenex Yeni Malatyaspor: 0-0

Fenerbahçe-Gaziantep: 3-1

Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor: 3-2

Puan durumu

Süper Lig'de 34. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle: