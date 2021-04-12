Futbol: Süper Lig'de görünüm
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Futbol: Süper Lig'de görünüm

Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Futbol: Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'in 34. haftası oynanan üç karşılaşmayla tamamlandı.

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Süper Lig'in 34. haftası oynanan üç karşılaşmayla tamamlandı.

Ligde haftanın son gününde Kasımpaşa sahasında Helenex Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kalırken, Fenerbahçe evinde Gaziantep'i 3-1, Aytemiz Alanyaspor da konuk ettiği Yukatel Denizlispor'u 3-2 mağlup etti.

Süper Lig'de deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-2 yenen Beşiktaş, puanını 70'e çıkartarak liderliğini sürdürdü. Siyah-beyazlı takım, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 4 puan önünde yer alıyor.

Sonuçlar

Süper Lig'de 34. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Atakaş Hatayspor-Göztepe: 2-3

Çaykur Rizespor-Trabzonspor: 0-0

Galatasaray-Fatih Karagümrük: 1-1

Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor: 3-1

Hes Kablo Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor: 0-1

MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği: 2-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş: 2-4

Kasımpaşa-Helenex Yeni Malatyaspor: 0-0

Fenerbahçe-Gaziantep: 3-1

Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor: 3-2

Puan durumu

Süper Lig'de 34. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMOGBMAYP
1.BEŞİKTAŞ322246703370
2.FENERBAHÇE332067593366
3.GALATASARAY321958623162
4.TRABZONSPOR3316107403158
5.AYTEMİZ ALANYASPOR3315711523652
6.GAZİANTEP3213118473750
7.ATAKAŞ HATAYSPOR3214711534049
8.FATİH KARAGÜMRÜK33131010483949
9.DEMİR GRUP SİVASSPOR3211147443847
10.GÖZTEPE33121011494446
11.FRAPORT TAV ANTALYASPOR339159324142
12.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR32101012394040
13.MKE ANKARAGÜCÜ3210616395136
14.ÇAYKUR RİZESPOR3281212364936
15.KASIMPAŞA339915354836
16.HELENEX YENİ MALATYASPOR3271312394534
17.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR328915355133
18.HES KABLO KAYSERİSPOR328915244133
19.GENÇLERBİRLİĞİ328717305531
20.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR3361017325628
21.YUKATEL DENİZLİSPOR326818295526

35. hafta

Süper Lig'de 35. hafta maçlarının programı şöyle:

16 Nisan Cuma:

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Hes Kablo Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor (Eryaman)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Antalya)

19.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Vodafone Park)

17 Nisan Cumartesi:

13.30 Yukatel Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Denizli Atatürk)

16.00 Helenex Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni Malatya)

16.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Medical Park)

19.00 Göztepe-Galatasaray (Gürsel Aksel)

18 Nisan Pazar:

16.00 Gaziantep-Kasımpaşa (Kalyon)

19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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