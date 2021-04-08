Futbol: Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de 33. hafta bugün Helenex Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadeleyle sona erdi.
Süper Lig'de 33. hafta bugün Helenex Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadeleyle sona erdi.
Beşiktaş'ı takibini sürdüren sarı-lacivertliler, Yeni Malatyaspor'la 1-1 berabere kalarak zirveden 2 puan daha uzaklaştı.
Haftaya bir maç eksiğine rağmen 64 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider giren Beşiktaş, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 yendi.
Zirve takipçisi Galatasaray ise haftayı bay geçti.
Alınan sonuçların ardından Beşiktaş 67 puana yükselirken, bir maç fazlası bulunan Fenerbahçe 63, Galatasaray ise 61 puanda yer aldı.
Sonuçlar
Ligde 33. haftada oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Göztepe-Çaykur Rizespor: 2-0
Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor: 1-0
Trabzonspor-Hes Kablo Kayserispor: 1-1
Gençlerbirliği-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-1
İttifak Holding Konyaspor-MKE Ankaragücü: 1-1
Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: 2-4
Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor: 3-0
Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa: 1-1
Gaziantep-Medipol Başakşehir: 2-0
Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: 1-1
Puan durumu
Ligde tamamlanan 33. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|31
|21
|4
|6
|66
|31
|35
|67
|2.FENERBAHÇE A.Ş.
|32
|19
|6
|7
|56
|32
|24
|63
|3.GALATASARAY A.Ş.
|31
|19
|4
|8
|61
|30
|31
|61
|4.TRABZONSPOR A.Ş.
|32
|16
|9
|7
|40
|31
|9
|57
|5.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|31
|13
|11
|7
|46
|34
|12
|50
|6.AYTEMİZ ALANYASPOR
|32
|14
|7
|11
|49
|34
|15
|49
|7.ATAKAŞ HATAYSPOR
|31
|14
|7
|10
|51
|37
|14
|49
|8.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
|32
|13
|9
|10
|47
|38
|9
|48
|9.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|31
|10
|14
|7
|41
|37
|4
|44
|10.GÖZTEPE A.Ş.
|32
|11
|10
|11
|46
|42
|4
|43
|11.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|31
|10
|10
|11
|38
|37
|1
|40
|12.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|32
|8
|15
|9
|31
|41
|-10
|39
|13.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|31
|8
|11
|12
|36
|49
|-13
|35
|14.KASIMPAŞA A.Ş.
|32
|9
|8
|15
|35
|48
|-13
|35
|15.HELENEX YENİ MALATYASPOR
|31
|7
|12
|12
|39
|45
|-6
|33
|16.MKE ANKARAGÜCÜ
|31
|9
|6
|16
|37
|50
|-13
|33
|17.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|32
|8
|9
|15
|35
|51
|-16
|33
|18.HES KABLO KAYSERİSPOR
|31
|8
|9
|14
|24
|40
|-16
|33
|19.GENÇLERBİRLİĞİ
|31
|8
|7
|16
|29
|53
|-24
|31
|20.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|32
|6
|10
|16
|30
|52
|-22
|28
|21.YUKATEL DENİZLİSPOR
|31
|6
|8
|17
|27
|52
|-25
|26
34. haftanın programı
Süper Lig'de 34. haftanın müsabaka programı şöyle:
10 Nisan Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-Göztepe (Antakya Atatürk)
16.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)
19.00 Galatasaray-Fatih Karagümrük (Türk Telekom)
11 Nisan Pazar:
13.30 Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor (Yeni 4 Eylül)
16.00 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği (Eryaman)
16.00 Hes Kablo Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş (Erzurum Kazım Karabekir)
12 Nisan Pazartesi:
16.00 Kasımpaşa-Helenex Yeni Malatyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Fenerbahçe-Gaziantep (Ülker)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür