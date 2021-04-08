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Futbol: Süper Lig'de görünüm

Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor
Futbol: Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de 33. hafta bugün Helenex Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadeleyle sona erdi.

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Süper Lig'de 33. hafta bugün Helenex Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadeleyle sona erdi.

Beşiktaş'ı takibini sürdüren sarı-lacivertliler, Yeni Malatyaspor'la 1-1 berabere kalarak zirveden 2 puan daha uzaklaştı.

Haftaya bir maç eksiğine rağmen 64 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider giren Beşiktaş, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 yendi.

Zirve takipçisi Galatasaray ise haftayı bay geçti.

Alınan sonuçların ardından Beşiktaş 67 puana yükselirken, bir maç fazlası bulunan Fenerbahçe 63, Galatasaray ise 61 puanda yer aldı.

Sonuçlar

Ligde 33. haftada oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Göztepe-Çaykur Rizespor: 2-0

Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor: 1-0

Trabzonspor-Hes Kablo Kayserispor: 1-1

Gençlerbirliği-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-1

İttifak Holding Konyaspor-MKE Ankaragücü: 1-1

Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: 2-4

Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor: 3-0

Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa: 1-1

Gaziantep-Medipol Başakşehir: 2-0

Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: 1-1

Puan durumu

Ligde tamamlanan 33. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.BEŞİKTAŞ A.Ş.31214666313567
2.FENERBAHÇE A.Ş.32196756322463
3.GALATASARAY A.Ş.31194861303161
4.TRABZONSPOR A.Ş.3216974031957
5.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.311311746341250
6.AYTEMİZ ALANYASPOR321471149341549
7.ATAKAŞ HATAYSPOR311471051371449
8.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.32139104738948
9.DEMİR GRUP SİVASSPOR31101474137444
10.GÖZTEPE A.Ş.321110114642443
11.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR311010113837140
12.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR3281593141-1039
13.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.31811123649-1335
14.KASIMPAŞA A.Ş.3298153548-1335
15.HELENEX YENİ MALATYASPOR31712123945-633
16.MKE ANKARAGÜCÜ3196163750-1333
17.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK3289153551-1633
18.HES KABLO KAYSERİSPOR3189142440-1633
19.GENÇLERBİRLİĞİ3187162953-2431
20.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR32610163052-2228
21.YUKATEL DENİZLİSPOR3168172752-2526

34. haftanın programı

Süper Lig'de 34. haftanın müsabaka programı şöyle:

10 Nisan Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Göztepe (Antakya Atatürk)

16.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)

19.00 Galatasaray-Fatih Karagümrük (Türk Telekom)

11 Nisan Pazar:

13.30 Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor (Yeni 4 Eylül)

16.00 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği (Eryaman)

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş (Erzurum Kazım Karabekir)

12 Nisan Pazartesi:

16.00 Kasımpaşa-Helenex Yeni Malatyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Fenerbahçe-Gaziantep (Ülker)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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