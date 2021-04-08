Futbol: Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de 33. hafta bugün Helenex Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadeleyle sona erdi.

Süper Lig'de 33. hafta bugün Helenex Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadeleyle sona erdi.

Beşiktaş'ı takibini sürdüren sarı-lacivertliler, Yeni Malatyaspor'la 1-1 berabere kalarak zirveden 2 puan daha uzaklaştı.

Haftaya bir maç eksiğine rağmen 64 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider giren Beşiktaş, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 yendi.

Zirve takipçisi Galatasaray ise haftayı bay geçti.

Alınan sonuçların ardından Beşiktaş 67 puana yükselirken, bir maç fazlası bulunan Fenerbahçe 63, Galatasaray ise 61 puanda yer aldı.

Sonuçlar

Ligde 33. haftada oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Göztepe-Çaykur Rizespor: 2-0

Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor: 1-0

Trabzonspor-Hes Kablo Kayserispor: 1-1

Gençlerbirliği-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-1

İttifak Holding Konyaspor-MKE Ankaragücü: 1-1

Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: 2-4

Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor: 3-0

Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa: 1-1

Gaziantep-Medipol Başakşehir: 2-0

Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: 1-1

Puan durumu

Ligde tamamlanan 33. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle: