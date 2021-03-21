Futbol: Süper Lig'de görünüm
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Futbol: Süper Lig'de görünüm

21.03.2021 21:21 | Son Güncelleme: 21.03.2021 21:24
Futbol: Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de 31. hafta sona erdi.

Süper Lig'de 31. hafta sona erdi.

Ligde haftanın kapanış maçında bir maçı eksik lider Beşiktaş, Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi konuk etti. Müsabakada, 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Bu sonuçla Beşiktaş 64 puana ulaştı ve en yakın takipçisi Galatasaray ile puan farkını 3'e yükseltti. Bay haftasını henüz geride bırakmayan Fenerbahçe ise 59 puana çıktı.

Günün diğer maçlarında Fraport TAV Antalyaspor, küme düşme hattındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 yendi. Bu karşılaşmanın ardından Erzurum temsilcisinde teknik direktör Mesut Bakkal ile yollar ayrıldı.

Orta sıralara tırmanmak isteyen İttifak Holding Konyaspor, konuk ettiği sezonun iyi takımlarından Aytemiz Alanyaspor'u 1-0'lık skorla geçti.

Ligde sıkıntılı bir süreçten geçen son şampiyon Medipol Başakşehir ise deplasmanda ligin son sırasındaki Yukatel Denizlispor ile golsüz berabere kaldı. Turuncu-lacivertliler, 30 puana ulaşarak küme düşme hattının 1 puan üzerine çıktı.

Haftanın dikkati çeken bir diğer karşılaşması ise zirve yarışındaki Galatasaray ile küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Çaykur Rizespor arasında oynandı. Müsabakayı 4-3 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, derbi haftasını iyi değerlendiremedi. Bu sonuçla Galatasaray, bir maçı fazla olmasına rağmen lider Beşiktaş'ın 3 puan gerisine düştü.

Sonuçlar

Ligde 31. haftada oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Fatih Karagümrük-Hes Kablo Kayserispor: 3-0

Galatasaray-Çaykur Rizespor: 3-4

Gençlerbirliği-Kasımpaşa: 2-1

Göztepe-Demir Grup Sivasspor: 3-5

Trabzonspor-MKE Ankaragücü: 4-1

Yeni Malatyaspor-Gaziantep: 2-2

Fraport TAV Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 3-1

İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-0

Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir: 0-0

Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-1

Puan durumu

Ligde tamamlanan 31. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAR 0 G B M A Y AV P
1. BEŞİKTAŞ29204563303364
2. GALATASARAY30194761273461
3. FENERBAHÇE30185754312359
4. TRABZONSPOR3016773930955
5. AYTEMİZ ALANYASPOR30147948291949
6. GAZİANTEP301211744341047
7. ATAKAŞ HATAYSPOR29137948361246
8. FATİH KARAGÜMRÜK30128104638844
9. DEMİR GRUP SİVASSPOR2991373735240
10. GÖZTEPE30109114341239
11. FRAPORT TAV ANTALYASPOR3081572936-739
12. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR2999113535036
13. ÇAYKUR RİZESPOR29810113647-1134
14. YENİ MALATYASPOR 29711113741-432
15. KASIMPAŞA3087153347-1431
16. HES KABLO KAYSERİSPOR2987142238-1631
17. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR3079143248-1630
18. MKE ANKARAGÜCÜ2985163549-1429
19. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR3069152849-2127
20. GENÇLERBİRLİĞİ 2976162651-2527
21. YUKATEL DENİZLİSPOR2967162650-2425

32. haftanın programı

Milli maçlar nedeniyle 1 hafta ara verilecek Süper Lig'de 32. haftanın müsabaka programı şöyle:

3 Nisan Cumartesi:

13.30 Hes Kablo Kayserispor-Göztepe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Çaykur Rizespor-Fatih Karagümrük (Çaykur Didi)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Yeni 4 Eylül)

19.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray (Antakya Atatürk)

4 Nisan Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İttifak Holding Konyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)

5 Nisan Pazartesi:

16.00 Medipol Başakşehir-Yeni Malatyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor (Ülker)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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