Futbol: Süper Lig'de görünüm
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Futbol: Süper Lig'de görünüm

15.03.2021 21:25 | Son Güncelleme: 15.03.2021 21:41
Futbol: Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de 30. hafta, tek maçla tamamlandı.

Süper Lig'de 30. hafta, tek maçla tamamlandı.

Haftanın son maçında Kasımpaşa ile İttifak Holding Konyaspor, 1-1 berabere kaldı.

Medipol Başakşehir'i 3-2 mağlup eden Beşiktaş, puanını 63'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Sonuçlar

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Medipol Başakşehir-Beşiktaş: 2-3

Demir Grup Sivasspor-Fatih Karagümrük: 1-0

Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor: 1-0

Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: 4-0

Hes Kablo Kayserispor-Galatasaray: 0-3

MKE Ankaragücü-Göztepe: 3-0

Gaziantep-Yukatel Denizlispor: 2-0

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor: 0-0

Fenerbahçe-Gençlerbirliği: 1-2

Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor: 1-1

Puan durumu

Süper Lig'de 30. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.BEŞİKTAŞ 28203562293363
2.GALATASARAY 29194658233561
3.FENERBAHÇE29184753302358
4.TRABZONSPOR 2915773529652
5.AYTEMİZ ALANYASPOR29147848282049
6.ATAKAŞ HATAYSPOR29137948361246
7.GAZİANTEP291210742321046
8.FATİH KARAGÜMRÜK 29118104338541
9.GÖZTEPE29109104036439
10.DEMİR GRUP SİVASSPOR2881373232037
11.FRAPORT TAV ANTALYASPOR2971572635-936
12.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR2889113435-133
13.YENİ MALATYASPOR28710113539-431
14.ÇAYKUR RİZESPOR28710113244-1231
15.KASIMPAŞA 2987143245-1331
16.HES KABLO KAYSERİSPOR2887132235-1331
17.MKE ANKARAGÜCÜ2885153445-1129
18.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 2978143248-1629
19.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR2969142746-1927
20.YUKATEL DENİZLİSPOR2866162650-2424
21.GENÇLERBİRLİĞİ2866162450-2624

31. haftanın programı

Süper Lig'de 31. hafta müsabakalarının programı şöyle:

19 Mart Cuma:

16.00 Fatih Karagümrük-Hes Kablo Kayserispor (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Türk Telekom)

20 Mart Cumartesi:

13.30 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Eryaman)

16.00 Yeni Malatyaspor-Gaziantep (Yeni Malatya)

16.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor (Gürsel Aksel)

19.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü (Medical Park)

21 Mart Pazar:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Antalya)

16.00 Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir (Denizli Atatürk)

19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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