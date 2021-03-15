Futbol: Süper Lig'de görünüm

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Süper Lig'de 30. hafta, tek maçla tamamlandı.
Süper Lig'de 30. hafta, tek maçla tamamlandı.
Haftanın son maçında Kasımpaşa ile İttifak Holding Konyaspor, 1-1 berabere kaldı.
Medipol Başakşehir'i 3-2 mağlup eden Beşiktaş, puanını 63'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
Sonuçlar
Süper Lig'in 30. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Medipol Başakşehir-Beşiktaş: 2-3
Demir Grup Sivasspor-Fatih Karagümrük: 1-0
Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor: 1-0
Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: 4-0
Hes Kablo Kayserispor-Galatasaray: 0-3
MKE Ankaragücü-Göztepe: 3-0
Gaziantep-Yukatel Denizlispor: 2-0
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor: 0-0
Fenerbahçe-Gençlerbirliği: 1-2
Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor: 1-1
Puan durumu
Süper Lig'de 30. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BEŞİKTAŞ
|28
|20
|3
|5
|62
|29
|33
|63
|2.GALATASARAY
|29
|19
|4
|6
|58
|23
|35
|61
|3.FENERBAHÇE
|29
|18
|4
|7
|53
|30
|23
|58
|4.TRABZONSPOR
|29
|15
|7
|7
|35
|29
|6
|52
|5.AYTEMİZ ALANYASPOR
|29
|14
|7
|8
|48
|28
|20
|49
|6.ATAKAŞ HATAYSPOR
|29
|13
|7
|9
|48
|36
|12
|46
|7.GAZİANTEP
|29
|12
|10
|7
|42
|32
|10
|46
|8.FATİH KARAGÜMRÜK
|29
|11
|8
|10
|43
|38
|5
|41
|9.GÖZTEPE
|29
|10
|9
|10
|40
|36
|4
|39
|10.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|28
|8
|13
|7
|32
|32
|0
|37
|11.FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|29
|7
|15
|7
|26
|35
|-9
|36
|12.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|28
|8
|9
|11
|34
|35
|-1
|33
|13.YENİ MALATYASPOR
|28
|7
|10
|11
|35
|39
|-4
|31
|14.ÇAYKUR RİZESPOR
|28
|7
|10
|11
|32
|44
|-12
|31
|15.KASIMPAŞA
|29
|8
|7
|14
|32
|45
|-13
|31
|16.HES KABLO KAYSERİSPOR
|28
|8
|7
|13
|22
|35
|-13
|31
|17.MKE ANKARAGÜCÜ
|28
|8
|5
|15
|34
|45
|-11
|29
|18.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|29
|7
|8
|14
|32
|48
|-16
|29
|19.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|29
|6
|9
|14
|27
|46
|-19
|27
|20.YUKATEL DENİZLİSPOR
|28
|6
|6
|16
|26
|50
|-24
|24
|21.GENÇLERBİRLİĞİ
|28
|6
|6
|16
|24
|50
|-26
|24
31. haftanın programı
Süper Lig'de 31. hafta müsabakalarının programı şöyle:
19 Mart Cuma:
16.00 Fatih Karagümrük-Hes Kablo Kayserispor (Atatürk Olimpiyat)
19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Türk Telekom)
20 Mart Cumartesi:
13.30 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Eryaman)
16.00 Yeni Malatyaspor-Gaziantep (Yeni Malatya)
16.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor (Gürsel Aksel)
19.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü (Medical Park)
21 Mart Pazar:
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Antalya)
16.00 Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir (Denizli Atatürk)
19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever