Futbol: Süper Lig'de görünüm
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Futbol: Süper Lig'de görünüm

08.03.2021 21:33 | Son Güncelleme: 08.03.2021 21:37
Futbol: Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'in 29. haftası 4 maçla tamamlandı.

Süper Lig'in 29. haftası 4 maçla tamamlandı.

Fenerbahçe, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 3-0 mağlup etti. Aytemiz Alanyaspor ise konuk olduğu Trabzonspor'a 3-1 üstünlük kurdu.

Göztepe, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 yendi. Fraport TAV Antalyaspor ise evinde Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Gaziantep'i 2-1 mağlup eden Beşiktaş, puanını 60'a çıkardı ve liderliğe yükseldi.

Sonuçlar

Süper Lig'in 29. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Yukatel Denizlispor-Yeni Malatyaspor: 3-2

Beşiktaş-Gaziantep: 2-1

Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü: 0-1

Atakaş Hatayspor-Hes Kablo Kayserispor: 1-3

Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir: 0-1

Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: 2-2

Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-3

Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa: 1-1

Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 3-1

İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe: 0-3

Puan durumu

Süper Lig'de 29. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.BEŞİKTAŞ27193559273260
2.GALATASARAY28184655233258
3.FENERBAHÇE28184652282458
4.TRABZONSPOR2815673529651
5.AYTEMİZ ALANYASPOR28137844281646
6.ATAKAŞ HATAYSPOR28137848351346
7.GAZİANTEP28111074032843
8.FATİH KARAGÜMRÜK2811894337641
9.GÖZTEPE2810994033739
10.FRAPORT TAV ANTALYASPOR2871562631-536
11.DEMİR GRUP SİVASSPOR2771373132-134
12.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR2788113334-132
13.YENİ MALATYASPOR28710113539-431
14.HES KABLO KAYSERİSPOR2787122232-1031
15.KASIMPAŞA2886143144-1330
16.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR2878133045-1529
17.ÇAYKUR RİZESPOR27610113144-1328
18.MKE ANKARAGÜCÜ2775153145-1426
19.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR2868142746-1926
20.YUKATEL DENİZLİSPOR2766152648-2224
21.GENÇLERBİRLİĞİ2756162249-2721

30. haftanın programı

Süper Lig'de 30. hafta müsabakalarının programı şöyle:

12 Mart Cuma:

19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş

13 Mart Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Fatih Karagümrük

16.00 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor

19.00 Hes Kablo Kayserispor-Galatasaray

14 Mart Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Göztepe

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor

16.00 Gaziantep-Yukatel Denizlispor

19.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği

15 Mart Pazartesi:

19.00 Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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