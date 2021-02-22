Futbol: Süper Lig'de görünüm
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Futbol: Süper Lig'de görünüm

22.02.2021 21:13 | Son Güncelleme: 22.02.2021 21:13
Futbol: Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'in 26. haftası tek maçla tamamlandı.

Süper Lig'in 26. haftası tek maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında MKE Ankaragücü sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'de deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenen Galatasaray, puanını 54'e çıkartarak liderliğini sürdürdü.

Haftayı maç yapmadan (bay) geçen Beşiktaş 51 puanla ikinci sırada bulunurken, konuk ettiği Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Fenerbahçe ise aynı puanla üçüncü sırada yer aldı.

Deplasmanda Medipol Başakşehir'i 1-0 yenen Trabzonspor ise 48 puana ulaştı ve haftayı 4. sırada kapattı.

Haftanın sonuçları

Süper Lig'in 26. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:

Medipol Başakşehir-Trabzonspor: 0-1

Kasımpaşa-Fatih Karagümrük: 3-2

Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor: 2-3

Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği: 1-0

Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: 0-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Atakaş Hatayspor: 1-3

Demir Grup Sivasspor-Hes Kablo Kayserispor: 2-0

Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor: 0-0

Fenerbahçe-Göztepe: 0-1

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor: 1-1

Puan durumu

Süper Lig'de 26. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMOGBMAYP
1.GALATASARAY251735501954
2.BEŞİKTAŞ241635532651
3.FENERBAHÇE251636472751
4.TRABZONSPOR251465322448
5.AYTEMİZ ALANYASPOR251267402442
6.ATAKAŞ HATAYSPOR251267423042
7.GAZİANTEP 251096372939
8.FATİH KARAGÜMRÜK251078393437
9.FRAPORT TAV ANTALYASPOR257126242933
10.GÖZTEPE25889353132
11.DEMİR GRUP SİVASSPOR247107282931
12.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR248610323030
13.YENİ MALATYASPOR25799323430
14.KASIMPAŞA 258512294029
15.ÇAYKUR RİZESPOR256910304227
16.HES KABLO KAYSERİSPOR256712173025
17.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR256712243925
18.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR256613284424
19.YUKATEL DENİZLİSPOR255614234321
20.MKE ANKARAGÜCÜ245514274020
21.GENÇLERBİRLİĞİ245514204520

27. hafta programı

Süper Lig'de 27. hafta maçlarının programı şöyle:

26 Şubat Cuma:

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor (Eryaman)

19.00 Beşiktaş-Yukatel Denizlispor (Vodafone Park)

27 Şubat Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-MKE Ankaragücü (Antakya Atatürk)

13.30 Fatih Karagümrük-Aytemiz Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor (Çaykur Didi)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)

19.00 Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Türk Telekom)

28 Şubat Pazar:

16.00 Göztepe-Kasımpaşa (Gürsel Aksel)

19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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