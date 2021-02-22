Futbol: Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'in 26. haftası tek maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında MKE Ankaragücü sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'de deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenen Galatasaray, puanını 54'e çıkartarak liderliğini sürdürdü.

Haftayı maç yapmadan (bay) geçen Beşiktaş 51 puanla ikinci sırada bulunurken, konuk ettiği Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Fenerbahçe ise aynı puanla üçüncü sırada yer aldı.

Deplasmanda Medipol Başakşehir'i 1-0 yenen Trabzonspor ise 48 puana ulaştı ve haftayı 4. sırada kapattı.

Haftanın sonuçları

Süper Lig'in 26. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:

Medipol Başakşehir-Trabzonspor: 0-1

Kasımpaşa-Fatih Karagümrük: 3-2

Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor: 2-3

Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği: 1-0

Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: 0-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Atakaş Hatayspor: 1-3

Demir Grup Sivasspor-Hes Kablo Kayserispor: 2-0

Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor: 0-0

Fenerbahçe-Göztepe: 0-1

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor: 1-1

Puan durumu

Süper Lig'de 26. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle: