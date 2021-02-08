Futbol: Süper Lig'de görünüm
Süper Lig'in 24. haftası, bugün oynanan 2 maçla tamamlanırken, Galatasaray haftayı lider tamamladı.
Süper Lig'in 24. haftası, bugün oynanan 2 maçla tamamlanırken, Galatasaray haftayı lider tamamladı.
Haftanın en önemli maçında Galatasaray, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 1-0 yendi. Derbi müsabakasını galip tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, liderliği rakibinden devraldı ve puan cetvelinde ilk sıraya yükseldi.
Beşiktaş'ın da İttifak Holding Konyaspor'u mağlup etmesiyle ilk üç sırasındaki takımlar puanlarını 48'de eşitledi.
Sonuçlar
Ligin 24. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: 1-4
Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: 2-1
Medipol Başakşehir-Fatih Karagümrük: 0-1
Fenerbahçe-Galatasaray: 0-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Hes Kablo Kayserispor: 1-1
MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor: 1-4
Yukatel Denizlispor-Fraport TAV Antalyaspor: 1-1
Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor: 1-0
Gaziantep-Göztepe: 2-0
Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: 0-2
Puan durumu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1. GALATASARAY
|23
|15
|3
|5
|47
|18
|29
|48
|2. BEŞİKTAŞ
|23
|15
|3
|5
|50
|26
|24
|48
|3. FENERBAHÇE
|23
|15
|3
|5
|45
|25
|20
|48
|4. TRABZONSPOR
|23
|12
|6
|5
|30
|24
|6
|42
|5. AYTEMİZ ALANYASPOR
|23
|12
|5
|6
|40
|23
|17
|41
|6. ATAKAŞ HATAYSPOR
|23
|11
|5
|7
|39
|29
|10
|38
|7. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
|23
|10
|8
|5
|37
|28
|9
|38
|8. FATİH KARAGÜMRÜK
|23
|10
|7
|6
|36
|29
|7
|37
|9. FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|23
|7
|10
|6
|23
|28
|-5
|31
|10. YENİ MALATYASPOR
|23
|7
|8
|8
|29
|30
|-1
|29
|11. DEMİR GRUP SİVASSPOR
|23
|6
|10
|7
|26
|29
|-3
|28
|12. GÖZTEPE
|23
|6
|8
|9
|32
|30
|2
|26
|13. ÇAYKUR RİZESPOR
|23
|6
|8
|9
|29
|39
|-10
|26
|14. KASIMPAŞA
|23
|7
|5
|11
|25
|36
|-11
|26
|15. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|22
|6
|6
|10
|27
|28
|-1
|24
|16. HES KABLO KAYSERİSPOR
|23
|6
|6
|11
|17
|28
|-11
|24
|17. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|23
|6
|6
|11
|27
|41
|-14
|24
|18. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|23
|5
|7
|11
|21
|36
|-15
|22
|19. GENÇLERBİRLİĞİ
|22
|5
|5
|12
|20
|41
|-21
|20
|20. MKE ANKARAGÜCÜ
|22
|5
|3
|14
|26
|39
|-13
|18
|21. YUKATEL DENİZLİSPOR
|23
|4
|6
|13
|22
|41
|-19
|18
Gelecek haftanın programı
Ligin 25. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:
12 Şubat Cuma:
19.00 Çaykur Rizespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Çaykur Didi)
13 Şubat Cumartesi:
13.30 Hes Kablo Kayserispor-MKE Ankaragücü (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Trabzonspor-Gaziantep (Medical Park)
19.00 Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)
14 Şubat Pazar:
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Denizlispor (Medaş Konya Büyükşehir)
16.00 Atakaş Hatayspor-Aytemiz Alanyaspor (Atatürk)
16.00 Göztepe-Medipol Başakşehir (Gürsel Aksel)
19.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom)
15 Şubat Pazartesi:
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yeni Malatyaspor (Antalya)
19.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş (Eryaman)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul