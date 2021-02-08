Futbol: Süper Lig'de görünüm
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Futbol: Süper Lig'de görünüm

08.02.2021 21:21 | Son Güncelleme: 08.02.2021 21:25
Futbol: Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'in 24. haftası, bugün oynanan 2 maçla tamamlanırken, Galatasaray haftayı lider tamamladı.

Süper Lig'in 24. haftası, bugün oynanan 2 maçla tamamlanırken, Galatasaray haftayı lider tamamladı.

Haftanın en önemli maçında Galatasaray, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 1-0 yendi. Derbi müsabakasını galip tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, liderliği rakibinden devraldı ve puan cetvelinde ilk sıraya yükseldi.

Beşiktaş'ın da İttifak Holding Konyaspor'u mağlup etmesiyle ilk üç sırasındaki takımlar puanlarını 48'de eşitledi.

Sonuçlar

Ligin 24. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: 1-4

Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: 2-1

Medipol Başakşehir-Fatih Karagümrük: 0-1

Fenerbahçe-Galatasaray: 0-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Hes Kablo Kayserispor: 1-1

MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor: 1-4

Yukatel Denizlispor-Fraport TAV Antalyaspor: 1-1

Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor: 1-0

Gaziantep-Göztepe: 2-0

Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: 0-2

Puan durumu

O G B M A YAv.Puan
1. GALATASARAY23153547182948
2. BEŞİKTAŞ23153550262448
3. FENERBAHÇE23153545252048
4. TRABZONSPOR2312653024642
5. AYTEMİZ ALANYASPOR23125640231741
6. ATAKAŞ HATAYSPOR23115739291038
7. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ2310853728938
8. FATİH KARAGÜMRÜK2310763629737
9. FRAPORT-TAV ANTALYASPOR2371062328-531
10. YENİ MALATYASPOR237882930-129
11. DEMİR GRUP SİVASSPOR2361072629-328
12. GÖZTEPE 236893230226
13. ÇAYKUR RİZESPOR236892939-1026
14. KASIMPAŞA2375112536-1126
15. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR2266102728-124
16. HES KABLO KAYSERİSPOR2366111728-1124
17. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK2366112741-1424
18. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR2357112136-1522
19. GENÇLERBİRLİĞİ2255122041-2120
20. MKE ANKARAGÜCÜ2253142639-1318
21. YUKATEL DENİZLİSPOR2346132241-1918

Gelecek haftanın programı

Ligin 25. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

12 Şubat Cuma:

19.00 Çaykur Rizespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Çaykur Didi)

13 Şubat Cumartesi:

13.30 Hes Kablo Kayserispor-MKE Ankaragücü (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Trabzonspor-Gaziantep (Medical Park)

19.00 Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

14 Şubat Pazar:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Denizlispor (Medaş Konya Büyükşehir)

16.00 Atakaş Hatayspor-Aytemiz Alanyaspor (Atatürk)

16.00 Göztepe-Medipol Başakşehir (Gürsel Aksel)

19.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom)

15 Şubat Pazartesi:

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yeni Malatyaspor (Antalya)

19.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş (Eryaman)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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