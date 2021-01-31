Futbol: Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de 22. hafta, yapılan 5 maçla tamamlanırken liderlik koltuğu el değiştirdi.

Süper Lig'de 22. hafta, yapılan 5 maçla tamamlanırken liderlik koltuğu el değiştirdi.

Ligde zirve yarışı veren takımlardan Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'u, Galatasaray ise deplasmanda Gaziantep FK'yi yenerek haftayı kayıpsız geçti.

Haftaya lider başlayan Beşiktaş ise teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde önemli bir çıkış yakalayan Trabzonspor'u konuk etti. Karadeniz temsilcisi, 1-0 geri düştüğü maçı 2-1 kazandı. Dün maç fazlasıyla liderliğe yükselen Fenerbahçe, Beşiktaş'ın puan kaybetmesinin ardından haftayı zirvede tamamladı.

Siyah-beyazlılar ikinci sıraya gerilerken, Galatasaray 3. sırada yer aldı.

Haftanın sonuçları

Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük: 0-0

Gaziantep FK-Galatasaray: 1-2

Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor: 0-1

Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor: 1-5

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: 1-0

Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: 3-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü: 1-0

Yukatel Denizlispor-Göztepe: 2-1

Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor: 0-1

Beşiktaş-Trabzonspor: 1-2

Puan durumu

Ligde 22. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle: