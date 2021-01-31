Futbol: Süper Lig'de görünüm
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Futbol: Süper Lig'de görünüm

31.01.2021 21:25 | Son Güncelleme: 31.01.2021 21:29
Futbol: Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de 22. hafta, yapılan 5 maçla tamamlanırken liderlik koltuğu el değiştirdi.

Süper Lig'de 22. hafta, yapılan 5 maçla tamamlanırken liderlik koltuğu el değiştirdi.

Ligde zirve yarışı veren takımlardan Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'u, Galatasaray ise deplasmanda Gaziantep FK'yi yenerek haftayı kayıpsız geçti.

Haftaya lider başlayan Beşiktaş ise teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde önemli bir çıkış yakalayan Trabzonspor'u konuk etti. Karadeniz temsilcisi, 1-0 geri düştüğü maçı 2-1 kazandı. Dün maç fazlasıyla liderliğe yükselen Fenerbahçe, Beşiktaş'ın puan kaybetmesinin ardından haftayı zirvede tamamladı.

Siyah-beyazlılar ikinci sıraya gerilerken, Galatasaray 3. sırada yer aldı.

Haftanın sonuçları

Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük: 0-0

Gaziantep FK-Galatasaray: 1-2

Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor: 0-1

Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor: 1-5

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: 1-0

Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: 3-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü: 1-0

Yukatel Denizlispor-Göztepe: 2-1

Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor: 0-1

Beşiktaş-Trabzonspor: 1-2

Puan durumu

Ligde 22. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIM O G B M A Y AV P
1. FENERBAHÇE 21143443232045
2. BEŞİKTAŞ21142548252344
3. GALATASARAY 21133543182542
4. AYTEMİZ ALANYASPOR21114637211637
5. TRABZONSPOR2110652724336
6. GAZİANTEP FK219843526935
7. ATAKAŞ HATAYSPOR2110563426835
8. FATİH KARAGÜMRÜK218763329431
9. FRAPORT TAV ANTALYASPOR217862126-529
10. YENİ MALATYASPOR217772726128
11. GÖZTEPE216783026425
12. KASIMPAŞA2174102331-825
13. ÇAYKUR RİZESPOR216782736-925
14. DEMİR GRUP SİVASSPOR215972228-624
15. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR216692737-1024
16. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR206592727023
17. HES KABLO KAYSERİSPOR2164111526-1122
18. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR2155112035-1520
19. GENÇLERBİRLİĞİ2154122041-2119
20. MKE ANKARAGÜCÜ2153132535-1018
21. YUKATEL DENİZLİSPOR2145122139-1817

23. haftanın programı

Süper Lig'in 23. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

2 Şubat Salı:

16.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe (Antakya Atatürk)

19.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)

19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Türk Telekom)

3 Şubat Çarşamba:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni 4 Eylül)

16.00 Fatih Karagümrük-Gaziantep FK (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya)

4 Şubat Perşembe:

16.00 Göztepe-Yeni Malatyaspor (Gürsel Aksel)

19.00 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor (Medical Park)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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