Futbol: Süper Lig'de görünüm
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Futbol: Süper Lig'de görünüm

25.01.2021 21:59 | Son Güncelleme: 25.01.2021 22:03
Futbol: Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de sezonun ilk yarısı yapılan 21. hafta maçlarıyla tamamlandı.

Süper Lig'de sezonun ilk yarısı yapılan 21. hafta maçlarıyla tamamlandı.

Haftanın kapanış müsabakalarında, Fenerbahçe, evinde Hes Kablo Kayserispor'u 3-0, Aytemiz Alanyaspor ise ağırladığı MKE Ankaragücü'nü 4-3 mağlup etti.

Beşiktaş, sezonun ilk yarısını 44 puanla lider tamamladı.

Sonuçlar:

Ligin 21. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Gençlerbirliği-Trabzonspor: 1-2

Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor: 1-1

İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: 0-0

Yeni Malatyaspor-Galatasaray: 0-1

Yukatel Denizlispor-Fatih Karagümrük: 1-2

Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor: 1-1

Beşiktaş-Göztepe: 2-1

Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: 2-0

Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü: 4-3

Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor: 3-0

Not: Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 21. haftayı bay geçti.

Puan durumu

Süper Lig'de 21. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarOGBMAYAVP
1. BEŞİKTAŞ20142447232444
2. FENERBAHÇE 20133442231942
3. GALATASARAY20123541172439
4. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ2098334241035
5. AYTEMİZ ALANYASPOR20104634201434
6. TRABZONSPOR209652523233
7. ATAKAŞ HATAYSPOR209562925432
8. FATİH KARAGÜMRÜK208663329430
9. YENİ MALATYASPOR207672726127
10. FRAPORT-TAV ANTALYASPOR206862026-626
11. GÖZTEPE 206772924525
12. KASIMPAŞA 207492330-725
13. ÇAYKUR RİZESPOR 206772735-825
14. DEMİR GRUP SİVASSPOR205962125-424
15. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR206682632-624
16. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR206592727023
17. HES KABLO KAYSERİSPOR2054111426-1219
18. GENÇLERBİRLİĞİ2054112040-2019
19. MKE ANKARAGÜCÜ2053122534-918
20. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR2045111935-1617
21. YUKATEL DENİZLİSPOR2035121938-1914

22. hafta programı

Ligin 22. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

29 Ocak Cuma:

16.00 Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük (Yeni Malatya)

19.00 Gaziantep FK-Galatasaray (Kalyon)

30 Ocak Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)

31 Ocak Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Yukatel Denizlispor-Göztepe (Denizli Atatürk)

16.00 Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park)

Not: İttifak Holding Konyaspor, 22. haftayı bay geçecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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