Futbol: Süper Lig'de görünüm
Süper Lig'de sezonun ilk yarısı yapılan 21. hafta maçlarıyla tamamlandı.
Süper Lig'de sezonun ilk yarısı yapılan 21. hafta maçlarıyla tamamlandı.
Haftanın kapanış müsabakalarında, Fenerbahçe, evinde Hes Kablo Kayserispor'u 3-0, Aytemiz Alanyaspor ise ağırladığı MKE Ankaragücü'nü 4-3 mağlup etti.
Beşiktaş, sezonun ilk yarısını 44 puanla lider tamamladı.
Sonuçlar:
Ligin 21. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Gençlerbirliği-Trabzonspor: 1-2
Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor: 1-1
İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: 0-0
Yeni Malatyaspor-Galatasaray: 0-1
Yukatel Denizlispor-Fatih Karagümrük: 1-2
Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor: 1-1
Beşiktaş-Göztepe: 2-1
Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: 2-0
Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü: 4-3
Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor: 3-0
Not: Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 21. haftayı bay geçti.
Puan durumu
Süper Lig'de 21. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1. BEŞİKTAŞ
|20
|14
|2
|4
|47
|23
|24
|44
|2. FENERBAHÇE
|20
|13
|3
|4
|42
|23
|19
|42
|3. GALATASARAY
|20
|12
|3
|5
|41
|17
|24
|39
|4. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
|20
|9
|8
|3
|34
|24
|10
|35
|5. AYTEMİZ ALANYASPOR
|20
|10
|4
|6
|34
|20
|14
|34
|6. TRABZONSPOR
|20
|9
|6
|5
|25
|23
|2
|33
|7. ATAKAŞ HATAYSPOR
|20
|9
|5
|6
|29
|25
|4
|32
|8. FATİH KARAGÜMRÜK
|20
|8
|6
|6
|33
|29
|4
|30
|9. YENİ MALATYASPOR
|20
|7
|6
|7
|27
|26
|1
|27
|10. FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|20
|6
|8
|6
|20
|26
|-6
|26
|11. GÖZTEPE
|20
|6
|7
|7
|29
|24
|5
|25
|12. KASIMPAŞA
|20
|7
|4
|9
|23
|30
|-7
|25
|13. ÇAYKUR RİZESPOR
|20
|6
|7
|7
|27
|35
|-8
|25
|14. DEMİR GRUP SİVASSPOR
|20
|5
|9
|6
|21
|25
|-4
|24
|15. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|20
|6
|6
|8
|26
|32
|-6
|24
|16. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|20
|6
|5
|9
|27
|27
|0
|23
|17. HES KABLO KAYSERİSPOR
|20
|5
|4
|11
|14
|26
|-12
|19
|18. GENÇLERBİRLİĞİ
|20
|5
|4
|11
|20
|40
|-20
|19
|19. MKE ANKARAGÜCÜ
|20
|5
|3
|12
|25
|34
|-9
|18
|20. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|20
|4
|5
|11
|19
|35
|-16
|17
|21. YUKATEL DENİZLİSPOR
|20
|3
|5
|12
|19
|38
|-19
|14
22. hafta programı
Ligin 22. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:
29 Ocak Cuma:
16.00 Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük (Yeni Malatya)
19.00 Gaziantep FK-Galatasaray (Kalyon)
30 Ocak Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)
16.00 Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)
31 Ocak Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Yukatel Denizlispor-Göztepe (Denizli Atatürk)
16.00 Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)
19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park)
Not: İttifak Holding Konyaspor, 22. haftayı bay geçecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük