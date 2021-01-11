Futbol: Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de 18. hafta maçları tamamlandı.

Haftanın kapanış müsabakalarında deplasman ekipleri 3'er puanın sahibi oldu. Fenerbahçe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-0, Kasımpaşa da Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, puanını 35'e çıkardı ve averajla liderliğini sürdürdü.

Sonuçlar

Ligin 18. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK: 2-1

Hes Kablo Kayserispor-Yeni Malatyaspor: 1-0

Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor: 0-1

Galatasaray-Gençlerbirliği: 6-0

Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor: 2-1

MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir: 1-2

Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor: 1-1

Atakaş Hatayspor-Beşiktaş: 2-2

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe: 0-3

Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa: 1-2

Not: Trabzonspor, 18. haftayı bay geçti.

Puan durumu

Süper Lig'de 18. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle: