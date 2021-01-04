Futbol: Süper Lig'de görünüm
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Futbol: Süper Lig'de görünüm

04.01.2021 21:59 | Son Güncelleme: 04.01.2021 21:59
Futbol: Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de 16. hafta maçlarının ardından Beşiktaş liderliğe yükseldi.

Süper Lig'de 16. hafta maçlarının ardından Beşiktaş liderliğe yükseldi.

Ligin 16. haftasının son maçında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-0 yendi.

Haftaya lider başlayan Galatasaray, sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kalırken, deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 yenen Beşiktaş liderliğe yükseldi.

Sonuçlar

Süper Lig'in 16. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:

Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor: 2-2

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gaziantep FK: 1-1

MKE Ankaragücü-Yeni Malatyaspor: 3-1

Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: 3-0

Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor: 2-1

Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor: 0-0

Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği: 1-1

Fatih Karagümrük-Trabzonspor: 1-2

Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş: 0-2

Kasımpaşa-Fenerbahçe: 0-3

Puan durumu

Süper Lig'in 16. haftasının ardından oluşan puan durumu şöyle:

#TakımOGBMAYAVP

1BEŞİKTAŞ15101431191231

2AYTEMİZ ALANYASPOR1693427121530

3GALATASARAY1593325101530

4FENERBAHÇE1592430201029

5GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ1577128171128

6ATAKAŞ HATAYSPOR158342217527

7TRABZONSPOR166551820-223

8FATİH KARAGÜMRÜK155642419521

9YENİ MALATYASPOR155551920-120

10ÇAYKUR RİZESPOR155552123-220

11GÖZTEPE154742118319

12İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR155461916319

13KASIMPAŞA165471826-819

14DEMİR GRUP SİVASSPOR154651518-318

15FRAPORT TAV ANTALYASPOR164661524-918

16MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK154472127-616

17GENÇLERBİRLİĞİ154471524-916

18MKE ANKARAGÜCÜ154381923-415

19YUKATEL DENİZLİSPOR153481626-1013

20BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR163491629-1313

21HES KABLO KAYSERİSPOR15249921-1210

17. hafta programı

Süper Lig'de 17. haftanın programı şöyle:

Yarın:

16.00 Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya)

16.00 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü (Kalyon)

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

6 Ocak Çarşamba:

13.30 Yukatel Denizlispor-Hes Kablo Kayserispor (Denizli Atatürk)

16.00 Gençlerbirliği-Atakaş Hatayspor (Eryaman)

16.00 Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Trabzonspor-Göztepe (Medical Park)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fatih Karagümrük (Antalya)

19.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Park)

7 Ocak Perşembe:

19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor (Ülker)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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